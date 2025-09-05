Den europeiske sentralbanken (ECB) er ferdig med å senke styringsrentene, viser en Bloomberg-undersøkelse blant økonomer. Ifølge nyhetsbyrået ventes nye prognoser å bekrefte at inflasjonen vil holde seg på målet på 2 prosent på mellomlang sikt.

Økonomene i undersøkelsen forventer at innskuddsrenten blir liggende på 2 prosent minst til utgangen av neste år, mens en fjerdedel av de spurte ser for seg rentehevinger mellom juni og desember 2026.

Ingen endringer i sikte

ECB har så langt gjennomført åtte rentekutt på 0,25 prosentpoeng hver. Ifølge flere analytikere er det nok til å forankre inflasjonen. Investorene har samtidig sluttet å prise inn ytterligere lettelser i år.

ECB-president Christine Lagarde har uttalt at banken er i en «god posisjon» etter å ha holdt renten uendret i juli. Enkelte økonomer advarer likevel om at svak innenlandsk etterspørsel eller nye negative sjokk kan tvinge frem nye kutt.

– Hindrene for flere kutt er høye nå. Vi forventer ingen endringer i år, sier Dennis Shen i Scope Ratings.

Mer enn 40 prosent av de spurte ser for seg minst ett nytt kutt innen mars. Luca Mezzomo i Intesa Sanpaolo venter et siste kutt i desember, ned til 1,75 prosent.

Delt på inflasjon

Analytikerne er splittet i synet på inflasjonen. Mange frykter at prisveksten kan falle under målet, mens andre ser risiko for overoppheting. Likevel tror flertallet at inflasjonen i 2027 fortsatt vil ligge på 2 prosent, slik juni-prognosen viste.

ECB må samtidig håndtere usikkerhet knyttet til økt europeisk forsvarsbruk, geopolitikk og amerikanske tolltiltak. Frankrike trekkes frem som særlig sårbart, med budsjettunderskudd og økende renteforskjell mot Tyskland.

Lagarde insisterer på at banken følger markedene tett, men få tror ECB vil ta i bruk verktøy som obligasjonsprogrammet TPI i nær fremtid. Flere peker heller på at utfordringen fremover blir å unngå at markedet priser inn rentehevinger for tidlig.