Article lead
lead
LYNRASK: Yangwang U9 fra BYD har inntil videre den offisielle fartsrekorden for elbiler. Foto: Yangwang

Avsindig

At elbiler er raske i akselerasjonen vet de fleste, men Yangwang U9 beviser nå at elbiler kan være gode på toppfart også. Svært gode, skal det vise seg.

Category iconMotor
Publisert 6. sep.
Lesetid: 2 minutter
Andreas Scheel
Redaksjonssjef Motor

Kortversjon

  • Yangwang U9 fra BYD har satt en ny fartsrekord for elbiler på 472,41 km/t på en høyhastighetsbane i Kina.
  • Denne elbilen er utstyrt med fire motorer som totalt yter over 3.000 hestekrefter, noe som gir en formidabel ytelse.
  • Den kommersielle versjonen av Yangwang U9 selges til det som tilsvarer 2,5 millioner norske kroner, med imponerende spesifikasjoner og toppfart for en elbil.
Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

BYD-eide Yangwang U9 Track Edition har satt ny fartsrekord for elbiler. Det var på den 12,3 kilometer lange ovale høyhastighetsbanen ATP med doseringer på 49,7 prosent av bilen i forrige måned satte rekorden.

Bilen, som er basert på gateversjonen som selges i Kina, oppnådde en hastighet på svimlende 472,41 kilometer i timen. Standarbilen har for øvrig en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 2,3 sekunder.

Fire motorer

Plattformen bilen er bygget på heter e4 og har fire elmotorer med et turtall på opptil 30.000 omdreininger i minuttet og 555 kW hver. Den samlede effekten blir dermed på over 3.000 hestekrefter. Det gir bilen en hk/kg-forhold på 1,217 som er blant de høyeste i bilverdenen.

TIL SALGS: Dette er bilen Yangwang U9 som ble lansert i fjor, som nå har satt fartsrekord med en Track Edition. Foto: Bloomberg

Bilen har videre et 1.200 volt batterisystem som gir rask lading, men også spesielle egenskaper når det gjelder temperaturstyring for ekstreme oppgaver.

Yangwang er en del av BYD-konsernet og gatebilen U9 selges i Kina til priser fra 2,5 millioner norske kroner.