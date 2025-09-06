Avsindig
At elbiler er raske i akselerasjonen vet de fleste, men Yangwang U9 beviser nå at elbiler kan være gode på toppfart også. Svært gode, skal det vise seg.
Kortversjon
- Yangwang U9 fra BYD har satt en ny fartsrekord for elbiler på 472,41 km/t på en høyhastighetsbane i Kina.
- Denne elbilen er utstyrt med fire motorer som totalt yter over 3.000 hestekrefter, noe som gir en formidabel ytelse.
- Den kommersielle versjonen av Yangwang U9 selges til det som tilsvarer 2,5 millioner norske kroner, med imponerende spesifikasjoner og toppfart for en elbil.
BYD-eide Yangwang U9 Track Edition har satt ny fartsrekord for elbiler. Det var på den 12,3 kilometer lange ovale høyhastighetsbanen ATP med doseringer på 49,7 prosent av bilen i forrige måned satte rekorden.
Bilen, som er basert på gateversjonen som selges i Kina, oppnådde en hastighet på svimlende 472,41 kilometer i timen. Standarbilen har for øvrig en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 2,3 sekunder.
Fire motorer
Plattformen bilen er bygget på heter e4 og har fire elmotorer med et turtall på opptil 30.000 omdreininger i minuttet og 555 kW hver. Den samlede effekten blir dermed på over 3.000 hestekrefter. Det gir bilen en hk/kg-forhold på 1,217 som er blant de høyeste i bilverdenen.
Bilen har videre et 1.200 volt batterisystem som gir rask lading, men også spesielle egenskaper når det gjelder temperaturstyring for ekstreme oppgaver.
Yangwang er en del av BYD-konsernet og gatebilen U9 selges i Kina til priser fra 2,5 millioner norske kroner.