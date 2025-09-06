Plattformen bilen er bygget på heter e4 og har fire elmotorer med et turtall på opptil 30.000 omdreininger i minuttet og 555 kW hver. Den samlede effekten blir dermed på over 3.000 hestekrefter. Det gir bilen en hk/kg-forhold på 1,217 som er blant de høyeste i bilverdenen.