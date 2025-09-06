Det var under Broad Arrow's Monterey Jet Center-auksjonen i Monterey i California forrige helg at en 2005 Maserati MC-12 Stradale gikk under hammeren. Budet ga seg ikke før 5,2 millioner dollar eller 52 millioner kroner var nådd.

Dette er prisrekord for en Maserati og er 37 prosent mer enn den hittil dyreste Maserati som er solgt, en tilsvarende bil.

Les også Banebil blir gatebil: Resultatet er oppsiktsvekkende Gatebilen Maserati GT2 Stradale er basert på racingbilen som er utviklet fra en gatebil. Likevel er den best på bane.

Bilen er den gategodkjente versjonen av Maserati MC-12 GT1, som vant en drøss seire i FIA GT-konkurranser mellom 2004 og 2010, inkludert 22 seire, 14 titler, fem førermesterskap og og tre seire i 24-timersløpet på Spa.

MC-12 Stradale er produsert i kun 50 eksemplarer og er utstyrt med en seksliters V12-motor på 630 hestekrefter.