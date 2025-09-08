Bilmesse som konsept virket å nesten være dødt etter pandemien. Nå er imidlertid bilmessen i München i full gang, der både BMW og Mercedes-Benz melder om at de kommer 40 nye elbilmodeller hver innen 2027.

De to tyske selskapene presenterer i tillegg hver sin elektriske SUV, Mercedes-Benz GLC 400 4Matic og BMW iX3 50 xDrive, som blir direkte konkurrenter.

Begge disse treffer godt blant elbilsultne nordmenn som både vil ha solid rekkevidde og kjapp lading.

Stor oversikt

Det er i Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil at du får full oversikt over de to svært aktuelle SUV-ene, som begge kommer til Norge neste år. Her sammenlignes bilenes forskjellige egenskaper, for det er slett ikke alt som er likt selv om størrelsen setter dem i samme segment.

I tillegg snakker programlederne i Finansavisens bilpodcast om helt nye Porsche 911 Turbo S, der all informasjon om hestekrefter og tall slippes. Den har også fått norsk pris.

Lytt til Mil etter mil – en podcast om bil der du hører på podcast.