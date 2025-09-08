Polestars nye luksusbil
Polestar 5 er en firedørs Grand Tourer med 4+1 seter, lang rekkevidde, rask lading og voldsomme ytelser. Prisen er også høy.
Polestar sliter økonomisk, men fastlagte planer følges fortsatt og etter Polestar 2, 3 og 4 fikk Polestar 5 sin verdenspremiere mandag 8. september på bilmessen IAA i München.
Bilen er basert på konseptbilen Precept som ble vist allerede i 2020 for å vise hvor Polestar skulle, og nå er endelig produksjonsbilen her, om enn med tradisjonelle dører.
Voldsomme ytelser
Polestar 5 kommer i to versjoner, Dual Motor og Performance. Sistnevnte har selvfølgelig også firehjulsdrift og med 884 hestekrefter går bilen fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,2 sekunder.
Dual Motor bruker 3,9 sekunder med sine 748 hestekrefter og er dermed langt fra noen sinke. Fordelen da er at rekkevidden øker fra 565 til 670 kilometer, mens prisen raser fra 1.528.000 kroner til 1.259.000.
Heftig ladeeffekt
Ladeeffekten er samtidig lik og med deres nye 800 volt teknologi er den på opptil 350 kW, noe som gjør at det 112 kWh store batteriet (106 kWh netto) skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på 22 minutter.
Den nye luksusbilen er bygget på en spesialutviklet Polestar-plattform i limt aluminiumsstruktur med utstrakt bruk av mer bærekraftige materialer.
Den har også en vertikal 14,5-tommers midtskjerm som kjører Polestars Android Automotive-operativsystem med Google innebygd og et høyt nivå av standardutstyr.
Støykansellering
Lydsystemet med aktiv støykansellering leveres enten som Polestar High Performance Audio med ti høyttalere, eller som et Bowers & Wilkins-anlegg med 21 høyttalere, inkludert Tweeter-on-Top-teknologi og 1 680 watt forsterkereffekt.
Luftfart har vært en hovedinspirasjon i designet av Polestar 5, noe som kommer til uttrykk i stramme flater strukket over en aerodynamisk, vingeformet profil med en spesiell hekk.
Til tross for en høyde på kun 142 centimeter skal det være god plass, også i baksetet takket være en virtuell bakrute og digitalt speil.
Mye luksus
Alle de fire setene har individuell klimasone, varme, kjøling og massasje. Det store armeldnet kan løftes for å gi en femte sitteplass i midten.
Forsetene er utviklet i samarbeid med Recaro og kombinerer lav sittestilling med markert sidestøtte og det de kaller typisk svensk komfort.
Bagasjerommet er ikke imponerende med sine 362 liter, selv om det akkompagneres av en frunk på 62 liter.
Sikkerhet i fokus
Sikkerheten ivaretas av åtte aktive kollisjonsputer og avanserte førerstøttesystemer. Totalt har bilen elleve kameraer, én radar for mellomdistanse, tolv ultralydsensorer og et førermonitoreringskamera.
I tillegg til ytelsene, prisen og rekkevidden er understellet også noe som skille de to versjonen fra hverandre. Polestar 5 Dual motor er utstyrt med passive støtdempere og interne returfjærer, mens Polestar 5 Performance har BWI MagneRide adaptive støtdempere.
Bilen er i salg fra i dag med forløpende levering.