Etter henholdsvis 25 og 18 år på markedet forsvant Audi TT og R8 fra markedet i 2023 og 2024 respektive. Nå viser Audi sin Concept C som viser hvor de vil med den elektriske arvtageren til deres toseters åpne sportsbiler.
Bilen er inspirert av blant annet den ikoniske Auto Union Type C fra 1936 og utviklet av Audis nye designsjef og Chief Creative Officer, Massimo Frascella. Den har et elektrisk nedfellbart hardtop-tak og fysiske betjeningsknapper i eloksert aluminium.
Konseptbilen presenteres under overskriften «Strive for Clarity» i Milano og skal vises på den internasjonale bilmessen IAA som åpner i München til helgen. Filosofien handler om å forenkle – både i design, teknologi og organisasjon.
– Dette er en filosofi som ikke bare handler om design, men om hvordan Audi tenker og hvordan vi bygger fremtidens mobilitet. Denne bilen gir en tydelig retning for fremtidens modeller fra Audi, samtidig som den spiller på følelser fra Audis historie, sier Audi-direktør i Norge, Harald Edvardsen-Eibak.