Etter henholdsvis 25 og 18 år på markedet forsvant Audi TT og R8 fra markedet i 2023 og 2024 respektive. Nå viser Audi sin Concept C som viser hvor de vil med den elektriske arvtageren til deres toseters åpne sportsbiler.

HARD-TOP: Konseptbilen har et todelt elektrisk nedfellbart hardtop-tak. Foto: Audi

Bilen er inspirert av blant annet den ikoniske Auto Union Type C fra 1936 og utviklet av Audis nye designsjef og Chief Creative Officer, Massimo Frascella. Den har et elektrisk nedfellbart hardtop-tak og fysiske betjeningsknapper i eloksert aluminium.

NY FRONT: Produksjonsbilen er sjelden helt like konseptbilen, men det er lov å håpe. Foto: Audi

Konseptbilen presenteres under overskriften «Strive for Clarity» i Milano og skal vises på den internasjonale bilmessen IAA som åpner i München til helgen. Filosofien handler om å forenkle – både i design, teknologi og organisasjon.

FREMTIDEN: Audi-direktør Harald Edvardsen-Eibak forsikrer at Concept C er mer enn en designstudie. Foto: Audi

– Dette er en filosofi som ikke bare handler om design, men om hvordan Audi tenker og hvordan vi bygger fremtidens mobilitet. Denne bilen gir en tydelig retning for fremtidens modeller fra Audi, samtidig som den spiller på følelser fra Audis historie, sier Audi-direktør i Norge, Harald Edvardsen-Eibak.