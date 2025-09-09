Storsatsing kostet dyrt – milliardærfamilie i minus
RøhneSelmer åpnet et gigantisk bilanlegg i fjor, og resultatet ble et dundrende underskudd for bilkonsernet. Nå er snuoperasjonen i gang, ifølge eier Fredrik Selmer.
Publisert 9. sep. | Oppdatert 2. okt. 12:54
Generasjonsskiftets resultater: Jens Petter Selmer (i midten) overlot driften av familieselskapet RøhneSelmer til sine to sønner Christian August Selmer (t.v.) og Fredrik Selmer (t.h.) i fjor. Det har ført til store endringer. Foto: Selmer