VW GTI blir elektrisk
Volkswagen lanserer flere nye elektriske småbiler hvor Polo og Polo GTI kommer først. En SUV-versjon og billigbil kommer også.
Under den pågående bilutstillingen IAA Mobility i München viser VW flere både produksjonsmodeller og konseptbiler.
Spesielt interessant er det at deres buk av ID-betegnelsen på deres helelektriske biler tones ned og klassiske bilnavn kommer tilbake. Dette bekrefter at strategien med egne nye navn på elbilene og bruken av de klassiske navnene på biler med forbrenningsmotorer kanskje ikke var den beste.
Enklere?
Nå vil det i stedet bli en kombinasjons av navnene som ifølge Volkswagen skal gjøre det enklere for kundene å orientere seg i modellporteføljen. Først ut er ID. Polo som bli produksjonsmodellen av konseptbilen ID. 2all som ble vist allerede i 2023 og ID. Polo GTI basert på konseptbilen ID. GTI Concept.
Ifølge informasjonssjef Torkel Nohr Fjørtoft hos VW-importør Harald A. Møller vil bilene dukke opp allerede til sommeren.
– VW ID. Polo GTI vil starte til sommeren og ID. Polo trolig noe før, antyder han.
Rimelige biler
– Hva med prisen?
– VW ID. Polo vil starte på under 25.000 euro i Europa, men endelig pris her er ikke klar, forteller Fjørtoft.
Med tanke på at ID.3 koster i underkant av 30.000 euro i Europa og rett over 300.000 kroner i Norge kan vi forvente en pris på rundt 250.000 kroner. Prisen på ID. Polo GTI med 225 hestekrefter og sikkert en del sportslig utstyr og elementer er det ikke sagt noe om foreløpig.
Disse modellene vil bli lansert i 2026, men kamuflerte biler er nå vist og røper litt om hvordan de vil bli seende ut. Samtidig har søstermodellene Skoda Epiq og Cupra Raval blitt vist, og vil trolig få mange av de samme egenskapene som Polo-modellene.
Oppgradert plattform
Tekniske detaljer om batteri, rekkevidde, lading og ytelser sies det foreløpig lite om, men alle de nye småbilene skal baseres på VW-konsernets MEB-plattform, hvor dagens ID-modeller også er bygget. De nye bilene vil bygges på MEB+, hvor helt ny programvare samt oppgraderte batterier og motorer vil inngå.
I München ble det samtidig vist en ID. Cross Concept som også er basert på MEB+. Her røpes det litt mer om tekniske detaljer og bilen er på størrelse med dagen VW T-Cross med sine 416 centimeters lengde, 184 bredde og 159 i høyde.
Bilen får forhjulsdrift, 211 hestekrefter og en rekkevidde på rundt 420 kilometer. Hengerfestet skal tåle 1.200 kilo eller et sykkelstativ på 75 kilo, bagasjerommet er på 450 liter pluss en frunk på 25.
Billigbil
Her er det ikke sagt noe om prisen og lansering av bilen vil skje etter ID. Polo-modellene.
Tidligere i år ble det dessuten vist en småbil med navnet ID. Every Concept som er ment å koste rundt 20.000 euro og blir en liten og billig bil.