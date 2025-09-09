BYD spår blodbad i Kina

Verdens største elbilprodusent BYD tror at rundt 100 kinesiske bilprodusenter kan forsvinne når myndighetene slår ned på aggressive rabatter i markedet, melder Financial Times.

– Uten mulighet til å lokke kunder med rabatter vil flere bli presset ut. Selv 20 produsenter er for mange, sier BYD-toppen Stella Li under bilutstillingen i München.

Tror bare 15 vil overleve

Kinas bilmarked har hatt eksplosiv vekst med over 130 aktører som konkurrerer om elbil- og hybridkundene. Men etter fallende priser og myndighetenes kamp mot priskriger ventes kraftig konsolidering.

Konsulentselskapet AlixPartners anslår at bare 15 av dagens 129 merker vil være levedyktige i 2030. Rivalen Xpeng har tidligere spådd at det globalt kan ende med kun ti store bilprodusenter.

Analytikere som FT har vært i kontakt med tror BYD vil tjene på mindre priskonkurranse, ettersom kunder vil legge større vekt på teknologi og kjøreopplevelse. Selskapet, som kjemper med Tesla om å være størst i verden på elbiler, merker likevel presset hjemme. I andre kvartal rapporterte BYD lavere inntekter og overskudd, delvis som følge av innstramminger på leverandørkreditter og rabatter.

– Er ikke så enkelt

Citi har kuttet sine salgsprognoser for BYD fra 5,8 millioner biler i år til 4,6 millioner, og fra 8,4 millioner i 2027 til 6 millioner. I fjor solgte selskapet 4,3 millioner biler.

Li avviser overfor FT at myndighetenes tiltak vil ødelegge for langsiktig lønnsomhet, men mener flere kinesiske produsenter vil satse utenlands. BYD planlegger produksjon i Ungarn fra slutten av året, mens andre kinesiske merker som Changan og Leapmotor utvider i Europa.

– Jeg tror vi fortsatt vil ha sterk lønnsomhet. Men utenlandsmarkedet er ikke så enkelt, sier Li.