Bilarrangementet som årlig arrangeres i kystbyen Montery i California er en av industriens viktigste. Alt fra bilutstillinger (som velkjente Pebble Beach Concours d'Elegance) til auksjoner. Og bilrace og lanseringer. Bransje, samlere, entusiaster og journalister samles.

En rekke auksjonshus hadde samlet sammen hundrevis av biler hver, til de mange auksjonene under det ikoniske bilevenementet. Robb Report, et amerikansk luksusmagasin, har i etterkant kartlagt de ti dyreste bilene solgt under det ikoniske bilevenementet.

Se hele listen nederst i saken. Nummer ti, den rimeligste, kostet sjenerte 60 millioner kroner.

Budspadene gikk varme. For å røpe litt: Ferrari gjorde storeslem. 15 av de 31 dyreste bilene er ifølge Top Gear nettopp fra Maranello.

Topp tre: En Ferrari F40 LM GTC fra 1993 solgte for 11 millioner dollar. Foto: RM Sotheby's

Ikke-rød Ferrari til 26 millioner dollar

Mest kostbar blant de aller mest kostbare ble en Ferrari Daytona SP3 “Tailor Made” fra 2025, med sluttsum pålydende 26 millioner dollar. Det kan du veksle i 266 millioner norske kroner. For de pengene får man V12- motor og 828 hestekrefter (null til 100 km/t går på godt under tre sekunder). Samt en unik lakk, ettersom halve karosseriet er eksponert karbon og den andre delen gul, med en svær Ferrari-logo i midten. Rekorden – “dyreste nye Ferrari noen gang solgt på auksjon” – ble satt hos auksjonshuset RM Sotheby's. Inntektene skal gå til et veldedig formål, hvilket er med på å forklare det høye beløpet.

Nummer to på listen er også en Ferrari, men fra 1961. For den nette sum av 25,3 millioner dollar kunne en heldig budgiver hos Gooding Christie's kjøre hjem i en av to prodouserte eksemplarer av 250 GT SWB California Competizione Alloy Spider. En klassisk og linjevakker kabriolet med sporty karrosseri konstruert i aluminiumm, utstyrt med avtagbar hardtop og en “enestående proveniens”. Dette er kremen av kremen for kresne samlere.

Skapte overskrifter: Den dyreste bilen solgt på Monterey Car Week ble denne spesielle Ferrarien. En splitter ny Daytona SP3 “Tailor Made”, med sluttsum pålydende 26 millioner dollar. Foto: RM Sotheby's

Sist på pallen, enda en Ferrari... En Ferrari F40 LM GTC fra 1993 som ble klubbet til 11 millioner dollar. Skikkelig plakatbil, med kledelig rødt eksteriør. “LM” og “GTC” er nøklene til den høye prisen, og betyr at det er en sjelden racing-myntet variant modifisert av en italiensk ingeniørlegende ved navn Giuliano Michelotto. 760 hestekrefter, noe sånn som 282 fler enn en standard og allerede heseblesende F40.

Nummer fire ble en helrå 90-talls Ferrari tidligere eid av ingen ringere enn motemogul Ralph Lauren. Hans F50 fra 1995, som ikke har kjørt mer enn 9.000 km, gikk for nærmere 9,3 millioner dollar – godt over prisestimatet.

Ikke-Ferrari til 8,6 millioner dollar

Skal man finne en bil som ikke er konstruert av Ferrari, må man bla ned til nummer fem på topplisten over de dyreste auksjonsobjektene. 8,6 millioner dollar kostet en Bugatti Divo (en banefokusert utgave av Chiron) fra 2020.

På niende plass har Robb Report plassert en tysk roadster fra 1935, en Mercedes-Benz 500 K Special Roadster, som solgte for 5,34 millioner dollar.

Top Gear har forøvrig tatt topplisten et hakk videre, og summert de 31 dyreste. Selv den billigste på denne listen gikk for hele tre millioner dollar. Med andre ord, på Monterey Car Week var det snakk om en enorm tetthet av tykke lommebøker – og flotte biler.