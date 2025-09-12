Du hiver deg inn bak rattet og starter bilen. Apple CarPlay dukker opp på skjermen, men hva skjer de gangene du skal navigere et sted? Bruker du CarPlay og Google maps, eller er det bilens egne navigasjonssystem som er å foretrekke?

Det er en slags krig i bilbransjen, der bilprodusentene vil at deres kunder benytter bilens system, mens teknologibedrifter som Apple og Google helst ser at infotainmentsystemet speiles av telefonen.

Avliver myte

Mange går nærmest rundt og antar at det er CarPlay som dominerer. Nå avkrefter BMW dette.

– Før snakket man ofte om denne myten. Folk sier at de bruker CarPlay til navigasjon, men jeg kan si deg dette: Det er ikke sant, sier BMWs direktør for brukeropplevelse, Stephan Durach, til nettstedet BMWblog.com.

Durach forteller at BMW samler inn data fra 10 millioner biler, og avslører at de kan se hva kundene deres gjør i bilen og hvilke funksjoner de bruker.

– Folk har fortsatt telefonene sine tilkoblet med CarPlay, men bruker det til dedikerte oppgaver. Mange bruker vårt navigasjonssystem, hevder Durach.

Støttes ikke

Kampen om sjåførens oppmerksomhet har ført til flere interessante tilfeller der CarPlay og Android Auto på den ene siden, og bilprodusentenes egenutviklede infotainmentsystem på den andre siden, ikke samarbeider spesielt godt.

Tesla er en av få bilprodusenter som ikke støtter Apple CarPlay i det hele tatt.

Nylig viste BMW sin neste elbil, SUV-en BMW iX3 som ventes å komme til Norge neste år. Denne har et helt nytt system, såkalte BMW Panoramic display, der informasjon projiseres på en bred skjerm nederst ved frontruten.

Denne fungerer kun med BMWs egne navigasjonssystem og støttes ikke av Google maps selv om telefonen er koblet til Apple CarPlay. Etter sigende er dette en avgjørelse som er tatt av Apple, ikke BMW, men kan føre til at enda flere vil bruke tyskernes infotainmentsystem.

Et annet og kanskje enda viktigere poeng for norske sjåfører, er at elbilers navigasjonssystemer vil foreslå lading underveis. Også forvarming av batteriet, for å gjøre det klart til hurtiglading, er det mange biler som har innebygget i navigasjonssystemet, slik at batteriet kun blir klart til maksimal ladehastighet om bilens navigasjon benyttes.

Dropper Ultra

I likhet med Audi, Mercedes-Benz og mange andre bilprodusenter, har heller ikke BMW noen planer om å støtte Apples nye infotainmentsystem, CarPlay Ultra. Dette mer integrerte systemet som nærmest tar over alle bilens skjermer, gjør åpenbart bilprodusentene skeptisk.

Imidlertid er Aston Martin en av bilprodusentene som har tatt Apple og CarPlay Ultra inn i varmen.