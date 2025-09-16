Har ikke sett maken på flere år: – Overbevisende investering

Analytikere er mer positive til Ferrari-aksjen enn de har vært på nær fem år, melder Bloomberg.

Mediobanca og Berenberg har nå sluttet seg til meglerhusene som anbefaler kjøp, og dermed er det mer enn to tredjedeler av meglerhusene som dekker aksjen, som har en kjøpsanbefaling eller tilsvarende for superbilaksjen.

Sist gang andelen kjøpsanbefalinger var så høy, var i oktober 2020.

– Overbevisende investering

Berenberg har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og forklart at Ferrari fortsatt er en «overbevisende langsiktig investering» på grunn av assosiasjonene «med eksklusivitet, ytelse og status», ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset synes Ferrari skiller seg ut i bilsektoren som et Hermès-aktig luksusselskap, med høy kundelojalitet og en ordrereserve på 18 til 24 måneder.

Berenberg-analytikerne estimerer at den «reelle etterspørselen» etter Ferrarier er to til tre ganger større enn de årlige volumene som ruller ut av Ferrari-fabrikkene, og at Ferraris inntjening vil øke med et tosifret prosenttall de neste fem årene. Deres kursmål på 484 euro tilsier en oppside på 19 prosent fra Ferrari-aksjens sluttkurs mandag.

Kurshopp i Milano

Mediobanca har på sin side oppgradert anbefalingen til «outperform».

Ferrari-aksjen handles rundt 413 euro i Milano-handelen – opp rundt 1,5 prosent. På det meste tirsdag har aksjen vært opp 3,3 prosent, ifølge Bloomberg.

Ferrari er også børsnotert i New York: