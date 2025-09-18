NAF til angrep på stor forhandler: Fraråder bilkjøp

Birger N. Haug er et av Norges største bilhus med utsalg blant annet i Oslo, Asker og Bærum, Røyken og Gardermoen. Merkeforhandleren er et kjent navn for mange nordmenn, med salg av nye biler fra Nissan, Hyundai og MG.

Men Birger N. Haug driver også med bruktbilsalg, og det er denne virksomheten NAF nå advarer mot å kjøpe av, skriver NAFs medlemsblad, Motor.no. Det dreier seg om såkalte «outlet»-biler – et begrep bilbransjen benytter på eldre bruktbiler.

– Jeg vil fraråde forbrukerne å kjøpe bil på de vilkårene Birger N. Haug her gir, sier senioradvokat Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.

Ifølge medlemsbladet er det svært sjelden at NAF advarer sin halve million medlemmer og andre bilkjøpere mot å kjøpe bil hos bestemte bilforhandlere. Men nå gjør de det.

For tiden har Birger N. Haug 111 «Outlet»-annonser på Finn.no. Tradisjonelt har denne typen rimeligere bruktbiler havnet hos oppkjøpere og videre til små, selvstendige bruktbilforhandlere rundt om i landet.

Begrepet benyttes nå også av større merkeforhandlere så de kan tjene penger på eldre biler, fremfor å bare videreformidle dem videre til eksterne bruktbilaktører.

– Har ingen rett

Grunnen til at NAF fraråder å kjøpe bil av Birger N. Haug, er blant annet at forhandleren annonserer med to års reklamasjonsrett. Bilforhandlere som selger til privatpersoner må ifølge norsk lov gi fem års reklamasjonsrett.

– Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det er ikke adgang til å avtale dårligere rettigheter for forbrukeren enn det loven gir. En bil er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Det vil si at den endelige reklamasjonsfristen på kjøp av bil er fem år. Birger N. Haug har ingen rett til å avtale kortere reklamasjonsfrist. Femårsfristen gjelder også eldre og slitte biler, sier Svennungsen.

Forvirrende nok fremkommer det i annonsene på Finn.no at det er fem års reklamasjonsrett, men denne standardiserte teksten er langt ned i annonsen, godt under Birger N. Hagus egnkomponerte tekst der det tydelig fremgår at bilkjøpere ikke kan reklamere etter to år.

Vil ikke opplyse om feil

I bilannonsene til Birger N. Haug skriver forhandlerne at det er feil og mangler på bilene de selger, men uten å si hva som er feil, påpeker NAF.

– Ifølge loven må selger opplyse konkret om feil og mangler for å unngå ansvar for mangelen. Det er ikke tilstrekkelig å gi en generell opplysning om at bilen ikke er gjennomgått, og derfor kan ha feil, konkluderer Svennungsen.