NAF til angrep på stor forhandler: Fraråder bilkjøp

Rives unna i Norge
Toyota har et solid grep på norske kunder som vil ha diesel og fremkommelighet. Nå ventes en flodbølge av Land Cruisere og Hilux til Norge.
Birger N. Haug er et av Norges største bilhus med utsalg blant annet i Oslo, Asker og Bærum, Røyken og Gardermoen. Merkeforhandleren er et kjent navn for mange nordmenn, med salg av nye biler fra Nissan, Hyundai og MG.
Men Birger N. Haug driver også med bruktbilsalg, og det er denne virksomheten NAF nå advarer mot å kjøpe av, skriver NAFs medlemsblad, Motor.no. Det dreier seg om såkalte «outlet»-biler – et begrep bilbransjen benytter på eldre bruktbiler.
– Jeg vil fraråde forbrukerne å kjøpe bil på de vilkårene Birger N. Haug her gir, sier senioradvokat Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.
Ifølge medlemsbladet er det svært sjelden at NAF advarer sin halve million medlemmer og andre bilkjøpere mot å kjøpe bil hos bestemte bilforhandlere. Men nå gjør de det.
For tiden har Birger N. Haug 111 «Outlet»-annonser på Finn.no. Tradisjonelt har denne typen rimeligere bruktbiler havnet hos oppkjøpere og videre til små, selvstendige bruktbilforhandlere rundt om i landet.
Begrepet benyttes nå også av større merkeforhandlere så de kan tjene penger på eldre biler, fremfor å bare videreformidle dem videre til eksterne bruktbilaktører.
– Har ingen rett
Grunnen til at NAF fraråder å kjøpe bil av Birger N. Haug, er blant annet at forhandleren annonserer med to års reklamasjonsrett. Bilforhandlere som selger til privatpersoner må ifølge norsk lov gi fem års reklamasjonsrett.
– Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det er ikke adgang til å avtale dårligere rettigheter for forbrukeren enn det loven gir. En bil er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Det vil si at den endelige reklamasjonsfristen på kjøp av bil er fem år. Birger N. Haug har ingen rett til å avtale kortere reklamasjonsfrist. Femårsfristen gjelder også eldre og slitte biler, sier Svennungsen.
Forvirrende nok fremkommer det i annonsene på Finn.no at det er fem års reklamasjonsrett, men denne standardiserte teksten er langt ned i annonsen, godt under Birger N. Hagus egnkomponerte tekst der det tydelig fremgår at bilkjøpere ikke kan reklamere etter to år.
Vil ikke opplyse om feil
I bilannonsene til Birger N. Haug skriver forhandlerne at det er feil og mangler på bilene de selger, men uten å si hva som er feil, påpeker NAF.
– Ifølge loven må selger opplyse konkret om feil og mangler for å unngå ansvar for mangelen. Det er ikke tilstrekkelig å gi en generell opplysning om at bilen ikke er gjennomgått, og derfor kan ha feil, konkluderer Svennungsen.
Ifølge NAFs medlemsblad har Birger N. Haug fått advokatfirmaet Gaustad til lage en mal om brukbilsalg, som benyttes når det utformes bruktbilannonser.
– Hele dette skrivet er noe av det verste vi har sett. Det er greit å opplyse forbrukerne om at det kan oppstå feil på bruktbiler, og at man ikke kan reklamere på alt av feil som kan oppstå. Men her tas dette altfor langt, blant annet ved å gi et inntrykk av at man som kjøper av disse bilene ikke har noen reklamasjonsrettigheter overhodet. Det er ikke greit, sier Vigdis Svennungsen i NAF.
Hun mener annonsene kun er en lang ansvarsfraskrivelse fra Birger N. Haugs side, for å unngå reklamasjoner.
– Det er ikke i samsvar med lovgivningen, slår hun Svennungsen fast.
NAF krever at Birger N. Haug endrer annonsene sine slik at de samsvarer med regelverket, men det har ikke den store bilforhandlerkjeden ikke tenkt å gjøre.
Advokat Rune Gaustad, som svarer på vegne av Birger N. Haug, mener flere av NAFs uttalelser er feilaktige og injurierende, og at frarådningen om å være kunde hos Birger N. Haug er «potensielt skadelig for Birger N. Haug».
NAFs medlemsblad har mottatt en lang epost fra advokaten, der det blant annet skrives: «Birger N. Haugs motiv er ikke å omgå regler i forbrukerkjøpsloven. Snarere tvert imot, motivet er å sørge for å følge disse reglene til punkt og prikke». Hele svaret kan leses her.
Angriper tilbake
Advokat Gaustad hevder på sin side at NAF tjener store penger på rettstvister.
«De selger og har inntekter av sin advokatvirksomhet. NAF synes derfor å være mer interessert i å skape konflikter enn å løse disse. NAF synes å være motivert av å «mele sin egen kake», skriver Gaustad.
Hogne Skogesal, leder i NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor, svarer på Gaustads påstander:
– Når vi advarer forbrukere om vilkårene til Birger N. Haug, er det jo nettopp for å forhindre at forbrukerne havner i fremtidige rettsprosesser, sier han til Motor.no.
Bransjenettstedet Bilnytt.no har også omtalt saken, og snakket med Christian Stenbo, administrerende direktør i Birger N. Haug.
– Er det forhold i dagens praksis som må justeres, skal vi selvsagt gjøre det. Vi jobber med saken nå, sier Birger N. Haug-sjef Christian Stenbo til BilNytt.no.