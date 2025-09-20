Ny boost for Tesla

Elon Musk
TSLA.US
·

Elbilkjempen får tillatelse til å teste selvkjørende robotaxier i ny amerikansk by.

Publisert 20. sep. | Oppdatert 20. sep.
Henning Christensen
Journalist

Tesla-sjef Elon Musk har tidligere varslet at Tesla vil lansere autonome skysstjenester til rundt halvparten av USAs befolkning innen utgangen av året. Nå har den amerikanske elbil- og teknologigiganten fått tommel opp til å teste selvkjørende robotaxier i Arizona, melder Reuters.

Tesla søkte i juni om tillatelse til å utføre testing av en bildelingstjeneste med autonome kjøretøy. Nå får selskapet teste robotaxiene sine i området rundt byen Phoenix med egne sikkerhetssjåfører, ifølge nyhetsbyrået.

Det er foreløpig uklart når testene starter og hvor lenge de vil pågå.

Testing i Texas

I juni utførte Tesla tester av robotaxitjenesten sin i bestemte områder i Austin i Texas. Testingen ble gjort med rundt et dusin kjøretøy, en utvalgt gruppe passasjerer og mange restriksjoner, inkludert en Tesla-ansatt på plass i passasjersetet foran.

I sommer ble det også kjent at Tesla hadde scoret best i en omfattende test av selvkjørende førerassistansesystemer på kinesiske veier.

Testen gjaldt såkalt nivå 2-funksjonalitet, som innebærer delvis automatisering. Systemet står for styring og hastighet, men sjåføren har fortsatt ansvaret for å overvåke omgivelsene, og føreren må ta over kontrollen hvis systemet ikke kan utføre oppgavene.

Autonomi-nivåene

  • Nivå 0 - Ingen automasjon: Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak.
  • Nivå 1 - Føreassistanse: Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller akselerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruise control eller lignende.
  • Nivå 2 - Delvis automatisering: Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene.
  • Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov.
  • Nivå 4 - Høy automasjon: Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen.
  • Nivå 5 - Full automasjon: Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.
Kilde: SEA International