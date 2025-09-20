Ny boost for Tesla

Tesla-sjef Elon Musk har tidligere varslet at Tesla vil lansere autonome skysstjenester til rundt halvparten av USAs befolkning innen utgangen av året. Nå har den amerikanske elbil- og teknologigiganten fått tommel opp til å teste selvkjørende robotaxier i Arizona, melder Reuters.
Tesla søkte i juni om tillatelse til å utføre testing av en bildelingstjeneste med autonome kjøretøy. Nå får selskapet teste robotaxiene sine i området rundt byen Phoenix med egne sikkerhetssjåfører, ifølge nyhetsbyrået.
Det er foreløpig uklart når testene starter og hvor lenge de vil pågå.
Testing i Texas
I juni utførte Tesla tester av robotaxitjenesten sin i bestemte områder i Austin i Texas. Testingen ble gjort med rundt et dusin kjøretøy, en utvalgt gruppe passasjerer og mange restriksjoner, inkludert en Tesla-ansatt på plass i passasjersetet foran.
I sommer ble det også kjent at Tesla hadde scoret best i en omfattende test av selvkjørende førerassistansesystemer på kinesiske veier.
Testen gjaldt såkalt nivå 2-funksjonalitet, som innebærer delvis automatisering. Systemet står for styring og hastighet, men sjåføren har fortsatt ansvaret for å overvåke omgivelsene, og føreren må ta over kontrollen hvis systemet ikke kan utføre oppgavene.
Autonomi-nivåene