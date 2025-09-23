Luksusbiler angrepet: – Vi vet ikke hva som skjer

Jaguar Land Rover (JLR), Storbritannias største bilprodusent, har måttet forlenge nedstengningen av fabrikkene sine til 1. oktober etter cyberangrepet mot selskapet, melder Sky News.

Nedstengningen påvirker mer enn 33.000 ansatte som jobber direkte for JLR i Storbritannia, samt rundt 200.000 ansatte i flere hundre selskaper i JLRs forsyningskjeder.

Forlengelsen vil koste bilprodusenten titalls millioner pund pr. dag i tapte inntekter, skape store bekymringer for aktørene i forsyningskjedene samt reise nye spørsmål om britisk industris sårbarhet for cyberangrep, ifølge Sky.

Nedstengningen startet 31. august. JLR produserer bilmerker som Jaguar, Range Rover and Land Rover.

– Enormt antall

Bransjekilder opplyser at rundt 25 prosent av leverandørene allerede har tatt grep for å stoppe produksjonen og permittere ansatte. Ytterligere 25 prosent ventes å komme med beslutninger denne uken.

– Uansett hva som skjer med JLR, vil det gi gjenklang gjennom forsyningskjeden, sier Mike Hawes, adm. direktør i bilbransjeorganisasjonen SMMT, til Sky News.

– Det er et enormt antall leverandører i Storbritannia, en blanding av store multinasjonale selskaper, men også flere små og mellomstore bedrifter, og det er disse som er mest utsatt.

JLR har også måttet stoppe produksjon og montering ved fabrikker i Kina, Slovakia, India og Brasil etter at IT-systemene effektivt ble deaktivert av angrepet.

Løsepengevirusangrep

JLR eies av det indiske konglomeratet Tata, som hittil ikke har oppgitt noen detaljer om cyberangrepet.

Ifølge Sky News skal det handle om et løsepengevirusangrep likt det som svekket Marks and Spencer og Co-Op tidligere i år. M&S gjenopptok full drift først etter nesten fire måneder.

– Vi er blitt bedt om å ikke snakke om det, og selv om vi kunne, vet vi ikke hva som skjer, sier en arbeider ved JLRs fabrikk i engelske Solihull.

I tillegg til at bilproduksjonen er stoppet har ikke forhandlere vært i stand til å registrere kjøretøy eller bestille reservedeler. Til og med diagnostisk programvare for analyse av individuelle kjøretøy er blitt påvirket, skriver Sky.