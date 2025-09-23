Red Bull-fører Max Verstappen er det heteste navnet i Formel 1 om dagen. Han har vunnet fire verdensmesterskap på rad, og har vunnet 67 Grand Prix totalt. Senest denne helgen vant han løpet i Aserbajdsjan, samt i Italia for to uker siden.

På privaten har nederlenderen hatt en imponerende bilsamling, og nå skal en av doningene auksjoneres bort. Hans gamle Porsche 911 GT2 RS Clubsport, den mest hardbarka utgaven av 991-generasjonen, er nå til salgs hos RM Sothebys, med en forventet pris på mellom 5,5 og 6,5 millioner kroner.

Verstappen kjøpte racerbilen ny i 2019, som nummer 65 av 200 bygget. Den har blitt kjørt av 27-åringen og andre familiemedlemmer på en rekke baner, blant annet i Barcelona som en del av filmingen av en biografiserie. Racerbilen, som ikke er godkjent for bruk på vanlig vei, ble solgt til dagens eier i USA i 2022, og er kun kjørt 2.200 kilometer totalt.

STJERNE: Daniel Ricciardo rundet av sin svært suksessfulle karriere for Visa Cash App RB etter løpet i Singapore sist oktober. Foto: AFP

Ekstrem gatebil

Verstappens tidligere lagkamerat Daniel Ricciardo er heller ingen sinke bak rattet. Australeren, som avsluttet karrieren i fjor høst, vant totalt 8 løp og var en av de mest populære førerne på banen. Han har kjørt for blant annet Red Bull, Mclaren, Renault og AlphaTauri.

Også Ricciardo har en bilpark av de sjeldne, og kremekseplaret i samlingen går under hammeren i Belgia om halvannen uke. Da skal Broad Arrow auksjonere hans Aston Martin Valkyrie, med et salgsestimat på mellom 28 og 33 millioner kroner.

Valkyrie er trolig den mest ekstreme gatebilen på markedet, og ble utviklet i samarbeid mellom F1-legenden Adrian Newey. Ricciardo var selv delaktig i utviklingen, og fikk overlevert sitt "Honey Badger"-blå eksemplar i 2023. Siden da har bilen, nummer 89 av 150, kun kjørt 160 kilometer.

Andre eiere av Valkyrie er blant annet Arne Fredly og Ole Andreas Halvorsen , som begge eier tre eksemplarer hver. Også finanskjendis Fredrik Halvorsen , sant Max Verstappen selv og verdensmester-kollega Fernando Alonso, har hver sin bil i garasjen.