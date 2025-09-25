Tredobling for BYD: Slår Tesla for andre måned på rad

BYD avanserer i det europeiske bilmarkedet, og solgte over 9.000 biler i august, mot 3.000 i samme periode i fjor. Tesla fikk et fall på over 36 prosent.

Publisert 25. sep.
KRAFTIG VEKST: BYD slår Tesla for andre måned på rad i det europeiske bilmarkedet. Foto: BYD
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Det kinesiske elbilselskapet BYD solgte tre ganger så mange biler i EU i august sammenlignet med i fjor, og passerte Tesla i salgsvolum for andre måned på rad, fremgår det av nye tall fra den europeiske bilorganisasjonen ACEA.

BYD fikk i august en salgsøkning på 201,3 prosent i EU sammenlignet med samme måned i fjor, og sto for 1,3 prosent av salget i EU-bilmarkedet denne måneden. Hittil i år er salget på 67.632 biler, opp fra 19.663 i fjor.

Tesla så et fall på hele 36,6 prosent på årsbasis i august, og en nedgang i markedsandelen fra 2,0 prosent til 1,2 prosent. I år har Tesla solgt 85.673 biler i EU, mot 150.037 på samme tid i fjor.

Også kinesiske SAIC Motor, som eier MG, hadde en sterk måned med en salgsøkning på 59,4 prosent sammenlignet med i fjor, og er dermed den tiende største bilselgeren i EU hittil i år.

Stellantis tilbake i vekst

Stellantis, som blant annet står bak merkene Peugeot, Fiat og Jeep, vokste for første gang siden februar 2024, med en økning på 2,2 prosent i registreringer. Volkswagen og Renault kan skilte med henholdsvis 4,8 og 7,8 prosent vekst.

Totalt steg bilsalget i EU med 5,3 prosent i august. Sammenlignet med samme periode i fjor var nye bilregistreringer i EU ned 0,1 prosent.

Salget av helelektriske biler økte med 30,2 prosent, plug-in hybrider med 14,1 prosent og hybridbiler med hele 54,5 prosent. 

Bensin- og dieselbiler utgjorde 37,5 prosent av salget, ned fra 47,6 prosent i 2024.

