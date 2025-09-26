«NAF til angrep på stor forhandler: Fraråder bilkjøp» låt tittelen i Finansavisen 18. september i år. Det hele var basert på den store opprullingen til Motor. no, NAFs medlemsblad, om bilgiganten Birgen N. Haugs bruktbilpraksis.

Motor.no hadde intervjuet Vigdis Svennungsen i NAF Advokat, som kom med følgende advarsel:

– Jeg vil fraråde forbrukerne å kjøpe bil på de vilkårene Birger N. Haug her gir.

Snur seg rundt

Bakgrunnen var blant annet at forhandleren annonserte med to års reklamasjonsrett. Bilforhandlere som selger til privatpersoner må ifølge norsk lov gi fem års reklamasjonsrett. I tillegg dreide det seg om manglende tilstandsvurderinger.

– Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det er ikke adgang til å avtale dårligere rettigheter for forbrukeren enn det loven gir. En bil er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Det vil si at den endelige reklamasjonsfristen på kjøp av bil er fem år. Birger N. Haug har ingen rett til å avtale kortere reklamasjonsfrist. Femårsfristen gjelder også eldre og slitte biler, sa Svennungsen til Motor.no.

Nå melder Birger N. Haug at de endrer sin praksis for å rydde all tvil av banen.

– Når du kjøper outlet-bil hos Birger N. Haug skal du oppleve oss som åpne, ærlige og profesjonelle. Hele bakgrunnen for outlet-konseptet er at kunden skal oppleve det som trygt å kjøpe en eldre bruktbil. Du skal ikke være i tvil om dine rettigheter som forbruker, sier Christian Stenbo, administrerende direktør i Birger N. Haug i en pressemelding.

Videre informerer bilkjeden om at alle outlet-biler vil få en tilstandsvurdering som gir kundene informasjon om bilens tekniske tilstand. Denne tilstandsvurderingen inngår fremover som en del av kjøpekontrakten med Birger N. Haug.

– Dette gir våre kunder et enda bedre grunnlag for å vurdere sitt kjøp. Vi har alltid vært opptatt av å gi korrekt informasjon, og tilstandsvurderingene gjør denne informasjonen enda mer strukturert og tydelig, sier Stenbo.

Uten garanti

Videre vil annonser for outlet-biler inneholde informasjon om at bilen selges uten bruktbilgaranti fra Birger N. Haug, samtidig som forbrukerkjøpslovens regler gjelder fullt ut. Dette innebærer fem års reklamasjonsfrist, innenfor de rammer loven gir.

– Vi er tydelige og ærlig på at outlet-biler er eldre bruktbiler som selges billig, samtidig som kjøpsopplevelsen skal være profesjonell og ryddig. Eldre bruktbil innebærer større risiko enn nyere biler, noe vi aldri har lagt skjul på. For oss er det viktig å ikke skape falske forventninger, sier Stenbo.

Forhandleren skal videre gjennomgå alle annonser samt å invitere NAF og Forbrukerrådet til et møte.

– Vi vil lytte, handle og være med på å styrke hele outlet-markedet. Heldigvis opplever vi at vi har mange fornøyde kunder som har tillit til oss, en tillit vi ønsker å leve opp til også i fremtiden, forklarer Stenbo.