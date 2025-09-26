Selger ikke nok elbiler: Bilgigant tar grep

Volkswagen begrenser volumer og lanserer midlertidige nedstengninger ved to fabrikker i Tyskland som følge av tregere etterspørselsvekst enn ventet for bilkonsernets elbiler, melder Bloomberg.

Ved fabrikken i Zwickau innføres det produksjonsstans i en uke, gjeldende fra 6. oktober, på grunn av svak etterspørsel for Audi Q4 e-tron, opplyser en talsperson for anlegget til nyhetsbyrået.

Andre kilder med kjennskap til situasjonen ved Volkswagens Emden-fabrikk opplyser at de ansattes arbeidstimer reduseres og at det også er ventet at fabrikken stenges i flere dager. Denne fabrikken produserer VW-modellene ID.4 og ID.7.

Begge fabrikkene produserer kun elbiler, noe som gjør dem spesielt sårbare for svingninger i etterspørselen, skriver Bloomberg.

Vokser i Europa

Tidligere denne uken viste nye tall for salget av nye personbiler i Europa at Volkswagen hadde en vekst på 4,8 prosent i august.

Samtidig hadde kinesiske BYD knallvekst, mens Tesla-salget stupte.

Norske tall viser forøvrig at nordmenns kjøpelyst virker å være tilbake, med Tesla og Volkswagen på salgstoppen.