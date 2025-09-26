Advarsel til BMW-eiere: Ikke sett bilen i garasjen

BMW tilbakekaller nesten 331.000 biler på grunn av en feil i startmotoren.

Feilen skal gå ut på at vann kan lekke inn i startmotoren og forårsake korrosjon, som igjen kan føre til kortslutning og at bilen «i verste fall» tar fyr, melder Bloomberg og viser til en melding fra BMW.

Tilbakekallelsen skal omfatte de fleste av BMWs modellserier fra årene 2015 til 2021. Ifølge BMW er det 195.000 kjøretøy i USA og 136.000 biler i Tyskland som må fikses.

Ifølge de amerikanske trafikksikkerhetsmyndighetene i NHTSA skal tilbakekallelsen gjelde modeller som Z4, 330i, X3, X4, 530i, 430i og 230i, samt Toyota Supra-biler produsert av BMW i årene 2020 til 2022.

Eierne bes om å parkere bilene utendørs, på trygg avstand fra bygninger, inntil en reparasjon er utført eller det er bekreftet at bilen ikke er berørt av feilen.

Nytt tilbakeslag

BMW oppgir ikke globale tall for tilbakekallelsen, ei heller kostnaden ved reparasjonen, men reparasjonen som tilbys skal være gratis for bileierne.

Den nye tilbakekallelsen utgjør nok et tilbakeslag for BMW, etter at en feil i bremsesystemer trolig endte med å koste bilprodusenten opp mot 1 milliard euro. I sistnevnte sak begynte kunder og forhandlere å klage i juni 2022, men det skulle ta mer enn to år for BMW å avdekke omfanget av defekten, ifølge Bloomberg.

Totalt var 1,5 millioner biler påvirket da, inklusive 5.500 biler i Norge.