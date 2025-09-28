Selskapet opplyste 2. september at de hadde blitt angrepet av hackere, noe som førte til produksjonsstans ved fabrikkene i Storbritannia. Torsdag opplyste bilprodusentene at datasystemene delvis er oppe igjen, men at produksjonen vil være nedstengt til 1. oktober, kanskje lenger.

Regjeringen har kunngjort at de vil stille med en lånegaranti som «forventes å frigjøre opptil 1,5 millioner pund som kan sikre leverandørkjeden». Beløpet tilsvarer rundt 20 milliarder kroner.

Garantien innebærer ikke staten selv låner penger til Jaguar Land Rover, som eies av indiske Tata Motors. I stedet garanterer et statlig kredittbyrå for et banklån som skal betales ned over fem år.

I tillegg til å skape sikkerhet for leverandørene, skal garantien bidra til å sikre arbeidsplasser i Storbritannia, sier handelsminister Peter Kyle.

– Dette var ikke bare et angrep på en ikonisk, britisk merkevare, men på vår verdensledende bilindustri og mennene og kvinnene som tjener til livets opphold der, sier han.