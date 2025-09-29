Article lead
Generasjonsskifte: Kristine (t.v.) og Per Øystein Gumpen (t.h.) tar nå over driften av konsernet etter deres far, Per Helge (midten). Foto: GumpenGruppen

Krevende år for milliardærfamilie

Sørlandets største bilkonsern har lagt bak seg to krevende regnskapsår. Nå satser selskapet på vekst gjennom investeringsvirksomheten Gumpen Invest.

Per Helge Gumpen
Oppdatert 2. okt. 12:46Publisert 29. sep.
Ingrid Elle