IKKE FJOLLS: Tesla Model Y Performance egner seg utmerket hvis du skal frakte mennesker og bagasje høyt til fjells, spesielt når det er bratt og svingete. Foto: Andreas Scheel

Splitter ny toppmodell: Så mye dyrere er den

Den helt nye Performance-versjonen av Tesla Model Y koster mye ekstra, men det har skjedd masse med ytelsene, kjøreegenskapene, setene og design.

Biltest
Oppdatert 29. sep.Publisert 29. sep.
Lesetid: 6 minutter
Andreas Scheel
Redaksjonssjef Motor
