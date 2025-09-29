IKKE FJOLLS: Tesla Model Y Performance egner seg utmerket hvis du skal frakte mennesker og bagasje høyt til fjells, spesielt når det er bratt og svingete. Foto: Andreas ScheelLukkSplitter ny toppmodell: Så mye dyrere er denDen helt nye Performance-versjonen av Tesla Model Y koster mye ekstra, men det har skjedd masse med ytelsene, kjøreegenskapene, setene og design.MotorBiltestOppdatert 29. sep.Publisert 29. sep.Lesetid: 6 minutterVis artiklerAndreas ScheelSend epostRedaksjonssjef MotorDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter