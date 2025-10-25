I tillegg må du klønete nok stå helt stille når du betjener den sinnrike takmekanismen. Har du ikke kjørt noe særlig med cabrioet, kan dette låte litt sytete å trekke frem, men det er en av gledene med en 911 Cabriolet eller Aston Martin Vantage for den saks skyld. Å kunne betjene taket i 50 kilometer i timen, akkurat når det passer deg, gjør at du får brukt bilen mer aktivt.