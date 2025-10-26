Det finnes en rekke små bilprodusenter som kommer og går, men noen prøver igjen, som Fisker og nå også Zenos.

MODERNE: Nye LED-lykter og annen ny teknologi er implementert i den nye bilen. Foto: Zenos

I perioden 2014 til 2016 produserte den britiske bilprodusenten 100 biler av en type som skulle konkurrere mot blant annet Ariel og Caterham før selskapet ble satt under administrasjon i 2017.

Liten og lett

Konseptet var en liten, lett og stiv bil med en relativt sprek motor. I originalen Zenos E10 var det to 2,0 og en 2,3 liters Ford Ecoboost-motor på 200, 250 eller 350 hestekrefter.

Nå prøver de seg igjen med en ny versjon av bilen hvor effekten er økt, vekten redusert og moderne teknologi implementert, som i lykter, instrumentpanel og funksjonsvelgere. De første bilene blir levert på begynnelsen av 2026 og det er planlagt en produksjon på 50 biler i året.

SPARTANSK: Førermiljøet preges av dype bøtteseter, et ekte sportsratt i alcantara, girspak og brannslukningsapparat. Foto: Zenos

Toppmodellen Zenos E10 RZ får nå en toliters turbomotor på 380 hestekrefter som tar bilen fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,2 sekunder på vei mot toppfarten på 240. En E10 R2 versjon får en større motor på 2,3 liters slagvolum, men med færre hestekrefter med sine 325.

Gruser Porsche

En differensialbrems på bakakselen skal sørge for effektiv kraftfordeling mens den økte sporvidden bidrar til bedre veigrep.

I DET SKJULTE: Den nye bilen ser ikke veldig annerledes ut enn forgjengeren Zenos E10S, men det aller meste av teknologi er nytt. Foto: Zenos

Begge bilene får en sekstrinns manuell girkasse mens de nye og større bremsene neppe vil ha problemer med å få ned farten på den 790 kilo tunge bilen. Det betyr rundt 500 hestekrefter pr. tonn og til sammenligning har den nye Porsche 911 Turbo S rundt 400 pr. tonn.

Den ekstremt lave vekten skyldes en aluminiumsramme kledd med karbonfiber som kan leveres lakkert eller med synlig karbonvev. Bøtteseter, brannslukninsgapparat og hjul i dimensjon 195/50-16 foran og 225/45-17 bak inngår også.

EKTE SPORTSBIL: Sprek motor, lavt tyngdepunkt, stor sporvidde og lav vekt er egenskaper det er lett å sette pris på. Foto: Zenos

Kostbar moro

Prisen for R2 versjonen er 120.000 pund mens RZ-versjonen vilkoste rundt 140.000 pund. Med norske avgifter skulle det tilsi priser på rundt 2,0 og 2,3 millioner kroner. Det er mye for en liten og enkel sportsbil, men målt i kjøreglede, kurvehastighet og fartsfølelse er det trolig ubetalelig.