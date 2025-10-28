Hvis regjeringen får det som de vil ved å redusere momsgrensen ved kjøp av elbil, vil det i liten grad påvirke totalsalget i Norge. Det skyldes at de få fossilbilene som er tilgjengelige fortsatt er relativt dyre.

SJELDEN FUGL: BMW M5 Touring er en av få fossilbiler som selges i Norge og med priser fra to millioner kroner før utstyr sier det seg selv at volumet blir lite. Foto: Håkon Sæbø

Elbilandelen i Norge så langt i år er dessuten på 95 prosent og 98,3 prosent i september, så det norske markedet er i praksis elektrifisert.

Beskjeden økning

Elbilsalget i Europa på sin side øker fortsatt, dog i beskjeden grad. Elbilandelen i september endte på 21 prosent eller 260.256 biler ifølge bilprodusentorganisasjonen ACEA.

SMÅBILER: I Europa er lang de fleste elbilene småbiler, som denne Renault 5. Foto: Ragnvald Johansen

For årets ni første måneder samlet var andelen 18,1 prosent eller 1.798.688 elbiler. For EU uten EFTA-landene og Storbritannia er elbilandelen så langt i år på 16,1 prosent mot 13,1 i samme periode i fjor.

Færre incentiver

En av årsakene til at veksten er såpass liten er at stadig flere land reduserer incentivene ved kjøp av elbiler og noen land har droppet dem helt. Blant disse er Tyskland, Italia, Danmark, Tsjekkia og Finland.

Flere land har riktignok skattemessige fradrag og andre fordeler ved både kjøp og bruk for privatpersoner, men spesielt bedriftene nyter godt av slike ordninger. Flere land har også støtteordninger for installasjon av ladebokser og tilskudd ved skroting av gamle fossilbiler.

ELBILLANDET: Kia EV3, Ford Puma og Volvo EX30 er tre av bilene som bidrar til at elbilandelen i Norge har passert 98 prosent. Foto: Håkon Sæbø

Lave avgifter

Den store forskjellen sammenlignet med land som spesielt Norge og Danmark, er at de fleste landene har liten eller ingen avgift ved kjøp av fossilbiler, så de økonomiske argumentene for å bytte til elbiler er beskjeden.

Ved siden av elbilene er den største andelen personbiler i EU derfor vanlige hybridbiler med 34,7 prosent, fulgt av bensinbiler med 27,7 prosent og dieselbiler med 9,3 prosent. Ladbare hybrider står for 9,0 prosent og øvrige, som gass og hydrogen, står for 3,2.

POPULÆR: Biler med hybride drivlinjer, som denne Toyota Rav4, står for mer enn hver tredje bil solgt i Europa. Foto: Toyota

For øvrig økte totalsalget av biler i EU med 10,0 prosent i september til 888.672 biler og med 0,9 prosent så langt i år til 8.057.335.