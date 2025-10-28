Hvis regjeringen får det som de vil ved å redusere momsgrensen ved kjøp av elbil, vil det i liten grad påvirke totalsalget i Norge. Det skyldes at de få fossilbilene som er tilgjengelige fortsatt er relativt dyre.
Elbilandelen i Norge så langt i år er dessuten på 95 prosent og 98,3 prosent i september, så det norske markedet er i praksis elektrifisert.
Beskjeden økning
Elbilsalget i Europa på sin side øker fortsatt, dog i beskjeden grad. Elbilandelen i september endte på 21 prosent eller 260.256 biler ifølge bilprodusentorganisasjonen ACEA.
For årets ni første måneder samlet var andelen 18,1 prosent eller 1.798.688 elbiler. For EU uten EFTA-landene og Storbritannia er elbilandelen så langt i år på 16,1 prosent mot 13,1 i samme periode i fjor.
Færre incentiver
En av årsakene til at veksten er såpass liten er at stadig flere land reduserer incentivene ved kjøp av elbiler og noen land har droppet dem helt. Blant disse er Tyskland, Italia, Danmark, Tsjekkia og Finland.
Flere land har riktignok skattemessige fradrag og andre fordeler ved både kjøp og bruk for privatpersoner, men spesielt bedriftene nyter godt av slike ordninger. Flere land har også støtteordninger for installasjon av ladebokser og tilskudd ved skroting av gamle fossilbiler.
Lave avgifter
Den store forskjellen sammenlignet med land som spesielt Norge og Danmark, er at de fleste landene har liten eller ingen avgift ved kjøp av fossilbiler, så de økonomiske argumentene for å bytte til elbiler er beskjeden.
Ved siden av elbilene er den største andelen personbiler i EU derfor vanlige hybridbiler med 34,7 prosent, fulgt av bensinbiler med 27,7 prosent og dieselbiler med 9,3 prosent. Ladbare hybrider står for 9,0 prosent og øvrige, som gass og hydrogen, står for 3,2.
For øvrig økte totalsalget av biler i EU med 10,0 prosent i september til 888.672 biler og med 0,9 prosent så langt i år til 8.057.335.