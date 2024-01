Utvider eiendomsraid for over 1 milliard

Zara-grunnlegger Amancio Ortega (87) fortsetter eiendomsraidet sitt. Nå har han kjøpt et nederlandsk lagerbygg for 100 millioner euro, melder Bloomberg og viser til React News.

Det tilsvarer drøyt 1,1 milliarder kroner.

Distribusjonssenteret er på 87.000 kvadratmeter og ligger i Roosendaal nær den belgiske grensen. Det driftes av logistikkselskapet DSV og er leid ut til den irske kleskjeden Primark.

Ortega har utført kjøpet gjennom investeringsselskapet Pontegadea Inversiones. Det føyer seg inn i en lang rekke med eiendomsinvesteringer utført de seneste årene.



Over 200 mrd. i eiendom

Han kjøpte sitt første europeiske logistikksenter i Nederland i fjor, for 105 millioner euro, etter å ha brukt nesten en milliard dollar på logistikkbygg i USA året før, ifølge nyhetsbyrået.

Rett før jul i fjor kjøpte han et logistikkbygg i Florida for 113 millioner dollar, ifølge Reuters. Etter kjøpet ble det estimert at Ortega og hans Pontegadea sitter på eiendom for 20,08 milliarder dollar, hovedsakelig luksusleilighetsbygg og kontoreiendom. Det utgjør mer enn 200 milliarder kroner.

KJØPT I FJOR: 33 Foley Street, på høyre side av veien, som ligger i Fitzrovia-strøket i London. Foto: Bloomberg

Noen måneder før Florida-investeringen ble det kjent at Ortega la over 2 milliarder kroner på bordet for et leilighetsbygg i Chicago. Tidligere i 2023 hadde han hostet opp rundt en milliard kroner for en eiendom like ved Oxford Circus i London og ytterligere en milliard kroner for et luksusleilighetsbygg i Dublin.

Tjener over 4 mrd. hvert år

På Bloombergs milliardærliste står Amancio Ortega oppført på en 15. plass med en netto formue på 84,4 milliarder dollar – rundt 870 milliarder kroner. Magasinet Forbes rangerer ham som verdens 13. rikeste med en formue på drøyt 100 milliarder dollar.

Ortega eier fortsatt rundt 60 prosent av det børsnoterte kleskonsernet Inditex, som blant annet omfatter merkenavnene Zara, Massimo Dutti og Pull & Bear.

Ifølge Forbes tjener han typisk over 400 millioner dollar hvert år bare i utbytter. Det tilsvarer mer enn 4 milliarder kroner.

Dette er midler Ortega bør reinvestere raskt om han vil unngå spansk formuesskatt.