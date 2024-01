GRØNN URO: – Vi begynte å få litt kalde føtter. Det er politisk vilje til at alt skal elektrifiseres, men det mangler energi, sier Svein R. Willadssen, som sier at denne og andre politiske faktorer var utslagsgivende for salget. Her i sin nye hjemby, Luzern i Sveits. Foto: Nathalie H. Brinkmann