Kjøper Oslo-eiendommer for 1,5 milliarder

NREP har satt av «minst 1 milliard» til ytterligere investeringer. Planen er å doble størrelsen på porteføljen og nå en eierandel på 70 prosent.

– Vi er veldig glade for å få NREP med på laget. Vi har sett etter en partner som stiller med frisk kapital og styrker våre planer om videre vekst. Vi opplever stor etterspørsel og gode leiepriser for denne type sentral logistikkeiendom og ser spennende muligheter og synergier i en videre utvikling av Oslo-porteføljen, sier Finn Erik Røed, styreleder i Wilog, i en pressemelding.

Etter NREPs inntog vil Wilog ha 15 aksjonærer. På de påfølgende plassene kommer Trollborg Invest med 17 prosent og Wilhelmsen-selskapet Skips AS Tudor med 14 prosent.

Vil bygge boliger

NREP er i seg selv en litt kompleks organisasjon. Selskapet har mer enn 220 milliarder kroner under forvaltning, fordelt på drøyt 450 eiendommer.

Investorene er globale institusjoner. Majoriteten er pensjonsfond med snaue 43 prosent, etterfulgt av statlige fond. 45 prosent av egenkapitalen er plassert i Sverige, 20 prosent i Danmark, 17 i Finland, 10 prosent i Norge, og resten i Polen og Tyskland.

Hagen har på ingen måte låst blikket på lagerbygg. Selskapet ønsker også å investere i boligprosjekter.

– Vi håper å komme i posisjon før sommeren, sier han.

Nyboligmarkedet er helt nede for telling, med rekordlav igangsetting.

– Jeg tror likviditet og kapital er viktige ingredienser for å få boligmarkedet til å rulle igjen, sier Hagen, som helst ønsker et partnersamarbeid.

– Du tror det er duket for en boom i dette markedet med lavere renter om ett–to år?



– Man trenger ikke å være noen spåmann for å påpeke at det produseres for få boliger i Oslo. Spørsmålet om det påvirker prisnivået skal jeg ikke mene så mye om. Det kan hende, men det er ikke det vi forutsetter i våre kalkyler. Men det er helt åpenbart at kapital trengs for å få fart på produksjonen.