Entra vil selge til Reitan for 6,5 milliarder

Næringseiendomsgigant Entra har signert en intensjonsavtale om å selge Trondheim-porteføljen til E C Dahls Eiendom – et heleid datterselskap av Reitan Eiendom.

Salget gjelder 13 kontorlokaler på til sammen 187.000 kvadratmeter og er verdsatt til 6,45 milliarder kroner – 3 prosent lavere enn bokførte verdier i balansen i tredjekvartalsrapporten.

Inntektene skal brukes til styrke Entras balanse.

– I løpet av de siste 10 årene har Entra gjennomført mange store prosjekter i Trondheim. Vi vil nå fokusere innsatsen og kapital på våre eiendomsklynger i og rundt Oslo og Bergen og de betydelige mulighetene på disse stedene. Salget vil bli bedre Entras gjeld og vi vil fortsette å administrere balansen forsiktig», sier Sonja Horn, adm. direktør i Entra.

I tillegg har Entra sagt ja til å selge det pågående utviklingsprosjektet i Holtermanns veg 1-13 til E C Dahls Eiendom etter prosjektet er ferdig. Prosjektet er på totalt 15.500 kvadratmeter og forventes ferdigstilt mot slutten av 2025.

Transaksjonen må godkjennes av Konkurransetilsynet i Norge, men avtalen er ventet å bli godkjent 22. mars 2024 og salget fullført i løpet av andre kvartal. Holtermanns veg 1-13 er ventet å ferdigstilles i 2026.

Sent i desember lettet Entra noe av porteføljen i de byene de nå skriver at de skal satse, da de solgte i både Oslo og Bergen for 1 milliard kroner . For bare to dager siden hentet Entra Ole Anton Gulsvik som ny finansdirektør fra NRC Group.