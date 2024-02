Entra tok nedskrivninger på eiendommene på 3,01 milliarder kroner, og leverte et resultat før skatt på minus 3,1 milliarder kroner i fjerde kvartal. I samme periode i fjor var resultatet før skatt 206 millioner kroner.

Resultatet fra eiendomsdriften kom inn på 296 millioner kroner i kvartalet, i tråd med Infront-konsensus. Dette var ned fra 320 millioner kroner i samme periode i fjor.

Leieinntektene ble 860 millioner kroner i perioden, også det omtrent som ventet, og steg dermed fra 806 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

Regnskapet er belastet med netto verdsettelsesendringer på 3,44 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023, hvorav 3,01 milliarder kroner altså knytter seg til eiendommene. Resten er tilknyttet finansielle instrumenter. I samme periode året før var netto verdsettelsesendringer negative med 511 millioner kroner.

Slanker porteføljen

Fredagens tall kommer i kjølvannet av forrige ukes melding om at Entra vil selge Trondheim-porteføljen til Reitan Eiendom-datter for 6,5 milliarder kroner. I desember gjorde selskapet også et milliardsalg.

Christian Nygaard i SpareBank 1 Markets mente i forrige uke at Entra kunne senke farten i eiendomssalget, men Simen Mortensen i DNB Markets var uenig.

– Det kommer trolig flere transaksjoner for å bedre balansen ytterligere, sa han til Finansavisen, og viste til at Entra ikke ennå har en rentedekningsgrad som er tilfredsstillende nok for kredittratingbyråene.

– Flere prosesser gående

Entra skriver i fredagens rapport at usikkerheten trolig vil råde også i månedene som kommer, og selskapet vil fortsette å forfølge en viss grad av aktivarotasjon – med flere aktive salgsprosesser pågående.

«Salget av Trondheim-porteføljen vil krystallisere Entras posisjon som en premieleverandør av kontorer med fokus på Stor-Oslo-området og Bergen», heter det.

I løpet av 2022 og 2023 solgte Entra 11 eiendeler i Oslo, Bergen og Drammen for rundt 5 milliarder kroner, før altså Reitan-avtalen for 13 eiendommer ble signert i januar.

Verdien av Entras eiendomsportefølje har pr. fjerde kvartal falt rundt 16 prosent siden toppen i første kvartal 2022, og utvidet den blandede porteføljeyielden rundt 110 basispunkter. Entras leiekontrakter ble KPI-justert med 4,8 prosent fra 1. januar 2024.