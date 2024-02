– Det var ikke akkurat beroligende at banken selv omtalte krisen som den største siden finanskrisen, sier Pål Ringholm, investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH).

Han prater om Deutsche Pfandbriefbank, som onsdag i forrige uke varslet om økte tapsavsetninger på grunn av «vedvarende svakhet i eiendomsmarkedene». Investorene reagerte med å sende den tyske bankens obligasjoner i fritt fall.

«Den amerikanske krisen innen næringseiendom når Europa. Rentepapirer til solide tyske banker fikk grisebank grunnet frykt for store tap på eksponeringen til sektoren,» skrev Ringholm på Twitter/X.

– Det underliggende problemet er at verdien på næringseiendom har falt i mange land, og aller mest i USA, men det var uventet at tyske banker hadde såpass stor eksponering. Man må følge med på hva som skjer innen næringseiendom, for det kan komme mer, sier Ringholm.

– Har ikke tatt tap

Men også her i Europa svikter eiendomsprisene. Ferske tall fra Bloomberg viser mandag at prisene på kontorbygg i Tyskland ramlet 13 prosent i fjerde kvartal.

Pengene renner fortsatt ut av eiendomsfond, og helt siden januar i fjor har investorene tatt ut penger, ifølge tall Ringholm har hentet fra Morningstar.

– Generelt er det slik at de private eiendomsfondene har vært trege med å sette reelle verdier på det underliggende. Det gir et incentiv til å ta ut penger og heller kjøpe børsnotert eiendom. På børsen får du smerten med én gang.

VERDISTUP: Ferske tall fra Bloomberg viser mandag at prisene på kontorbygg i Tyskland ramlet 13 prosent i fjerde kvartal. Her fra Frankfurt. foto: Bloomberg

Både her hjemme og i utlandet har høyere renter laget hakkemat av verdiene innen næringseiendom. Nå fryktes det at bankene må ta store tap på sine utlån til sektoren. USAs finansminister Janet Yellen uttrykte i forrige uke bekymring for utfordringene i eiendomsmarkedet, og hvordan det vil påvirke långivere.

«Jeg er bekymret. Jeg tror det er håndterbart, selv om det er visse institusjoner som er ganske stresset på grunn av problemet,» sa Yellen under en høring, ifølge Reuters.