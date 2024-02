I løpet av de tre siste månedene i 2023 falt prisene på kommersielle eiendommer med 12,1 prosent, sammenlignet med året før. På kvartalsbasis var fallet på 4,9 prosent. Begge registeringene er ifølge den tyske bankorganisasjonen VDP (Verband Deutscher Pfandbriefbanken) de største prisfallene som noensinne er registrert i indeksen deres for næringseiendom.

Tallene representerer en nedgang på 16,5 prosent siden prisene nådde toppen i andre kvartal av 2022, etter en økning på rundt 55 prosent mellom 2010 og 2022.

VENTER VANSKELIG 2024: Adm. direktør Jens Tolckmit i VDP. Foto: Lotte Ostermann

For hele året falt prisene på kommersiell eiendom med 10,2 prosent, etter at det bare hadde sunket 1 prosent i både 2021 og 2022.

– En dreining i trenden er ennå ikke i sikte for eiendomsprisene, til tross for hyppige offentlige spekulasjoner. Situasjonen vil forbli vanskelig en stund fremover i 2024, sier VDPs adm. direktør Jens Tolckmit.



I mange år var det eiendomsboom i både Tyskland og Europa etterhvert som renten falt og holdt seg nede. Men etter at rentene begynte å øke, sammen med byggekostnadene, førte det til at noen utviklere gikk konkurs da bankfinansieringen tørket inn.

Fallende boligpriser

Det var imidlertid ikke bare prisene på næringseiendom som falt i fjor. Også de tyske boligprisene fikk en liten knekk da de falt 6,1 prosent på årsbasis i fjerde kvartal. Siden toppen i andre kvartal 2022, har nå boligprisene falt 8,4 prosent, etter å ha mer enn doblet seg i løpet av de 12 forgående årene.

Boligprisene viste seg å være noe mer motstandsdyktige i de syv største byene enn i landet som helhet. Prisene i Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München og Stuttgart falt i snitt med 5,1 prosent på årsbasis, sammenlignet med 6,1 prosent nasjonalt.

Største prisfall var i München og Frankfurt, med henholdsvis 6,3 prosent og 6,1 prosent, mens de minste prisfallene var i Köln og Düsseldorf med henholdsvis 4,4 prosent og 4,8 prosent.

– 2024 blir utfordrende

Fremover forventer Tolckmit at prisene vil stabilisere seg på boligmarkedet innen sommeren, men ikke før slutten av året for det kommersielle segmentet.

— Eiendomsmarkedet forblir i nedgang når vi starter 2024, og prisene fortsetter å falle. Det vil ta en stund før eiendomskjøpere og -selgere når en ny prisbalanse, og først da vil vi se en merkbar bedring i markedet, sier han.

– Pr. nå kan man forvente at 2024 blir et utfordrende år for eiendomsmarkedet totalt sett, selv om de nedadgående trendene som startet i midten av 2022 sannsynligvis vil avta betydelig etter hvert som året går, legger han til.



Tolckmit mener at når rentene stabiliseres og avkastningene øker igjen, vil dette gjøre eiendomsinvesteringer mer attraktive igjen.