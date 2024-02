SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00



Olav Thon Eiendomsselskap økte inntektene i fjorårets siste kvartal. Netto leieinntekter endte på 838 millioner kroner, opp fra 727 millioner fjerde kvartal 2022.

Resultatet før skattekostnader, verdiendringer og valuta beløp seg til 532 millioner kroner, mot 506 millioner samme kvartal året før. Men verdiendringer var det nok av, kommer det frem av rapporten.

For månedene oktober, november og desember endte nedskrivningene på hele 2,3 milliarder kroner. Av dette utgjorde nedskrivinger av investeringseiendommer 1,9 milliarder kroner.

I tillegg førte renteutviklingen til at verdien på konsernets fastrenteavtaler ble redusert med 309 millioner kroner.

Tapte 1,7 mrd. i fjor

Verdien på eiendomsporteføljen og andre finansielle instrumenter fikk seg virkelig en støkk i 2023, med nedskrivninger på totalt 4,3 milliarder kroner. Til sammenligning ble verdiene skrevet opp 920 millioner kroner i 2022.

– Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 2023 en vekst i leieinntektene på 16 prosent fra 2022, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Flere selskaper har fått kjenne på krisen i næringseiendom. Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør, med seks av landets ni største kjøpesentre i porteføljen. Totalt består porteføljen av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I fjerde kvartal viser bunnlinjen et tap på 1,4 milliarder kroner. Selskapet tapte 1,7 milliarder totalt i 2023.

Olav Thon Eiendomsselskap (Mill. kr) 4. kv / 23 4. kv / 22 Netto leieinntekter 838 727 Driftsresultat −1.172 −549 Resultat før skatt −1.826 −799 Resultat etter skatt −1.429 −641

Justerer utbyttet

Butikkomsetningen endte på 18,2 milliarder kroner i kvartalet, opp 5 prosent fra samme kvartal i 2022.

– I 2023 sett under ett var butikkomsetningen 60,6 milliarder kroner, en økning på 6 prosent fra 2022 til tross for de kraftige renteøkningene fra Norges Bank, sier Sperre.

Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 50 prosent, ned fra 52 prosent, og likviditetsreserven var 5,4 milliarder kroner.

– Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap et godt utgangspunkt for å kunne benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, sier Sperre.

Styret foreslår å øke utbyttet for 2023 med 0,50 kroner til totalt 7 kroner pr. aksje.