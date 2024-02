Skal selge kjøpesentre for over 10 milliarder kroner

Den finske kjøpesenterkjeden Citycon la frem fjerdekvartalsrapporten torsdag ettermiddag, og her kommer det frem at det skal selges eiendom for 950 millioner euro, rundt 10,5 milliarder kroner, i løpet av de neste 24 månedene.

Eier store norske sentre

Selskapet har totalt 39 kjøpesentre i porteføljen i Finland, Sverige, Danmark, Norge og Estland. I Norge er det 13 sentre, blant annet Oasen senter i Bergen, Linderud og Stovner senter i Oslo, Solsiden i Trondheim, Liertoppen utenfor Drammen og Kilden senter i Stavanger.

Finansavisen har vært i kontakt med Citycons finansdirektør Sakari Järvelä, som sier at de ikke kan si noe konkret om hvilke sentre som skal selges ennå, eller hvilke land som er mest aktuelle for nedsalg.



Aksjekursen i Citycon har vært svak i en årrekke, og de siste fem årene har aksjen halvert seg. De siste 12 månedene har den falt med 35 prosent til 4,38 euro etter et fall fredag på 4,7 prosent.