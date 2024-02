Oscar Properties-topper går av

For litt over en uke skrev Finansavisen at Oscar Properties ikke har klart å betale milliongjelden, og begjæres konkurs av DSAM Sverige. Konkursbegjæringen kom som en følge av at førstnevnte selskap trakk seg ut av en transaksjon med sistnevnte, som de ikke greide å fullføre grunnet økonomiske problemer.

Det kom også frem at Kronofogden, en svensk statlig myndighet som arbeider med å se til at ubetalt gjeld blir betalt, ikke greide å finne noen utleggbare eiendeler hos selskapet.

Da nyheten om konkursbegjæringen ble kjent, kollapset aksjen på den svenske Stockholms-børsen. Aksjen falt med over 30 prosent i løpet av noen få timer.

Så sent som for to uker siden kunngjorde Oscar Properties at selskapet hadde avhendet fire eiendommer i Sarpsborg, Skövde, Katrineholm og Västervik i fire separate transaksjoner, men det var altså ikke nok til å dekke gjelden.

Nå fratrer både konsernsjef Carl Janglin og finansdirektør Magnus Thimgren sine stillinger i selskapet. De begynte begge i Oscar Properties så sent som i fjor høst.

«Selskapet har gjennomgått en stor omorganisering i løpet av min korte tid som konsernsjef. Det føles riktig å slutte nå som selskapets eiendomsportefølje og organisasjon blir betydelig mindre og selskapet går inn i neste fase. Jeg vil takke de ansatte, styret og eierne for tilliten de har vist meg gjennom denne krevende omstillingsprosessen», skriver Janglin i en pressemelding.

Han vil fortsette i stillingen til en etterfølger er utnevnt, og være involvert i overgangen.

«I lys av endringene som de nylige salgene har medført, kan vi også meddele at selskapets finansdirektør Magnus Thimgren har besluttet å fratre sin stilling. Selskapet vil umiddelbart starte rekrutteringen av en erstatter. Selskapet har også startet prosessen med å tilpasse arbeidsstokken til de endrede forholdene», heter det videre.