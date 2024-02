Ett av Londons mest ikoniske bygg er solgt til den amerikanske hotellkjeden MCR Hotels. Nå skal det bli et eksklusivt hotell ut av BT Tower.

Telekomselskapet BT Group har solgt det for 275 millioner pund, like over 3,6 milliarder kroner.

Tårnet ble åpnet i 1965 og fraktet telekommunikasjonssignaler fra London til resten av Storbritannia. De siste ti årene har imidlertid ikke antennene hatt noen funksjon, og bygget og antennene er nå vernet.

Målet er å skape «et ikonisk hotell», sier adm. direktør Tyler Morse i MCR Hotels ifølge en pressemelding.

– Vi er stolte over å bevare denne elskede bygningen.

Flytter gradvis ut

MCR Hotels eier rundt 150 hoteller, og er USAs fjerde største hotelloperatør.

«Betalingen for salget vil skje over flere år, etter hvert som BT Group sitt utstyr gradvis blir fjernet fra bygningen, med endelig betaling ved fullføring av kjøpet», opplyses det.



– BT Tower ligger i hjertet av London, og vi har vært utrolig stolte over å være eiere av dette viktige landemerket siden 1984, sier eiendomsdirektør Brent Mathews i BT Group.

BUDSKAP: «Stay Home, Protect The NHS, Save Lives» stod det på skjermene under coronanedstengingen i 2021. Foto: Dreamstime

– Det har spilt en viktig rolle i å bære nasjonens samtaler, meldinger og TV-signaler, men i økende grad leverer vi innhold og kommunikasjon på andre måter. Denne avtalen med MCR vil gjøre det mulig for BT Tower å ta på seg et nytt formål, og bevare denne ikoniske bygningen i flere tiår framover, sier han videre.

Bombe stengte tårnet

Hvorvidt Tyholttårnet i Trondheim har blitt inspirert av BT Tower er ukjent, men også BT Tower hadde en roterende restaurant i toppen. Man må imidlertid holde ut i én time på Egon Tyholttårnet før restauranten har rotert 360 grader, mens i BT Tower tok det kun 22 minutter.

Fra åpningen i 1965 og frem til 1980 var BT Tower Londons høyeste bygg. Tårnet var åpent for publikum frem til 1971, da en bombe gikk av på restaurantens herretoalett.

Siden har BT Tower brukt toppetasjen for bedrifts- og veldedighetsarrangementer. I tillegg har de vedlikeholdt skjermene på topp, som gjennom årene har vist ulike meldinger over London.

I 2023 kunngjorde BT Group at selskapet skal gjennom tidenes slankekur. Globalt planlegger de å kutte 55.000 stillinger de neste ti årene, og i tillegg skal 300 kontorer bli til 30.