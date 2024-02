Milliardnedskrivninger i Heimstaden Bostad

Ivar Tollefsen-kontrollerte Heimstaden Bostads eiendomsportefølje består av over 160.000 boliger i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Tsjekkia, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Mens eiendomsmassen i Heimstaden Bostad var på 332 milliarder svenske kroner i tredje kvartal, var de på 319 milliarder i fjerde kvartal i fjor, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag morgen.

De økte rentekostnadene tynger selskapet betydelig. I fjor høst lå rentene Heimstaden Bostad oppnådde i markedet skyhøyt over rentene de mest solide selskapene måtte betale. Bane Nor Eiendom har et påslag på 125 basispunkter på markedsrenten på et treårig lån, mens Heimstaden Bostad og Citycom hadde påslag på 550 punkter.

Selskapet er nå på nederste knepp på Investment Grade-rating, og vil rykke ned i High Yield-segmentet ved eventuelle nedgraderinger. Målet er å forsvare den gjeldende rentedekningsgraden (ICR) nettopp for å hindre en ytterligere nedgraderinger. Selskapet opplyser at gjeldende belåning (LTV) er 56,3 prosent, opp fra 55,1 prosent.

Samtidig er rentedekningsgraden forverret fra 2,1 til 2,0 ganger, mens ICR målt ved S&P-definisjon er ned fra 1,8 til 1,7 i fjerde kvartal.

Det er en sterk motsetning til fjerde kvartal 2022, hvor den lå på 2,7. I desember senket kredittvurderingsbyrået S&P ratingen på Heimstaden Bostad til «BBB-» med negative utsikter, fra tidligere «BBB».

Heimstaden Bostad (Mill. SEK) 2023 2022 Driftsinntekter 10.091 8.141 Driftsresultat –21.812 2.782 Resultat før skatt –28.623 –6.362 Resultat etter skatt –24.855 –5.321

Dropper utbytte etter kriseår

I tredje kvartal varslet selskapet nedsalg av eiendom. Nå opplyser Heimstaden at det er solgt for 1,2 milliarder svenske kroner gjennom 2023. Disse nedsalgene har realisert en bruttomargin på 32 prosent.

Heimstaden Bostad har besluttet å ikke utbetale utbytter til samtlige av selskapets aksjeklasser.

«Styrets beslutning om å avstå fra utbytte viser selskapets forpliktelse til å støtte kredittprofilen og ambisjonen om å beholde en Investment Grade-rating», skriver selskapet i en pressemeldingen.

For fjoråret som helhet fikk Heimstaden Bostad et driftsresultat på minus 22 milliarder svenske kroner, ned fra 2,8 milliarder på plussiden året før. Resultatet etter skatt havnet på minus 25 milliarder.