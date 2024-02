Det svenske, kriserammede eiendomsselskapet melder om lavere leieinntekter og resultat enn ventet i fjerde kvartal.

I fjerde kvartal fikk SBB 1,1 milliarder svenske kroner i leieinntekter, ned fra 1,3 milliarder samme kvartal 2022. Samtidig er det oppført et tap på 2,8 milliarder svenske kroner under «endringer i eiendomsverdi», mot et tap på 2,5 milliarder fjerde kvartal året før.

Før skatt endte SBB dermed med et tap på snaut 5 milliarder svenske kroner. Det er mindre enn i fjerde kvartal 2022, da tapene endte på 8 milliarder.

For hele 2023 beløp leieinntektene seg til 4,6 milliarder svenske kroner, ned fra 5,4 milliarder 2022. 13,3 milliarder svenske kroner av eiendomsverdiene ble nedskrevet.

Konsernsjef Leiv Synnes mener imidlertid at de største verdiendringene nå er forbi.

– Verdivekst i de kommende årene ikke kan utelukkes. Jeg er trygg på at SBBs inntekter i sammenlignbare porteføljer vil fortsette å vokse sterkt i 2024 og videre, sier han.

Synnes sier realverdinedgangen for SSBs eiendommer de siste 21 månedene er 34,5 prosent. Markedsverdien av selskapets eiendommer utgjorde 73,2 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal, sammenlignet med 135,6 milliarder kroner ett år tidligere.

I 2023 tapte SSB 22,3 milliarder svenske kroner før skatt. I 2022 var tapene på 10,8 milliarder.

Styret foreslår at det ikke betales ut utbytte for fjerde kvartal.

SSB har slitt kraftig etter at rentene og inflasjonen begynte å øke kraftig etter pandemien. Aksjen har falt over 75 prosent på Stockholm-børsen det siste året.