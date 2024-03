Det svenske pensjonsfondet Alecta er nest største eier i Heimstaden Bostad, og kom onsdag med sine tall for 2023.

De viser at Alecta i fjor skrev ned Heimstaden Bostad-verdiene med hele 25 prosent, eller 12,7 milliarder svenske kroner. I norske kroner blir det 13 milliarder.

Av dette ble 8,7 milliarder svenske kroner nedskrevet i løpet av fjerde kvartal, skriver Dagens Industri.

Dermed verdsetter Alecta sin eierandel i det Ivar Tollefsen-kontrollerte selskapet hele 15 prosent lavere enn de andre største eierne. Det inkluderer Heimstaden AB, der Tollefsen er styreleder og desidert største eier.

Heimstaden AB og Alecta er de to største eierne i Heimstaden Bostad, som utgjør mesteparten av Heimstadens virksomhet.

Mistenker korrupsjon

Heimstaden Bostad er Alectas største enkeltpost, der de har investert rundt 50 milliarder svenske kroner. Totalt har Alecta, Folksam og det svenske pensjonsverket investert rundt 70 milliarder svenske kroner i Heimstaden Bostad.

Heimstadens gjeld er skyhøy etter at rentene for alvor begynte å stige, samtidig som verdifallet innen eiendom har vært svært bratt. Selv har Tollefsen fått sin formue mer enn halvert fra 2022 til 2023.

Nedskrivninger var også stikkordet da Heimstaden Bostad la frem sine tall tirsdag. Eiendomsverdien ble skrevet ned med 13 milliarder svenske kroner, og utbyttebetalingene droppes.

Pensjonsgigantenes investeringer i Heimstaden Bostad har ført til flere statlige undersøkelser. Åklagarmyndigheten, den svenske påtalemyndigheten, mener det er grunn til å mistenke korrupsjon.

Våren 2023 fikk konsernsjef Magnus Billing sparken, og styrelederen i Alecta gikk av etter at det svenske finanstilsynet innledet granskning.

Heimstaden Ivar Tollefsen kontrollerer 98,4 prosent av stemmene i Heimstaden AB, som på sin side eier 39,4 prosent av aksjene og kontrollerer 50,1 prosent av stemmene i datterselskapet Heimstaden Bostad, hvor mesteparten av virksomheten foregår.

Selskapet har de seneste årene mangedoblet eiendomsporteføljen.

Stigende renter og fallende eiendomsverdier har satt Tollefsens selskaper under hardt press, og nå er fokuset rettet mot likviditet.

Med en estimert formue på 20 milliarder kroner, var Ivar Tollefsen var i fjor på 11. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Formuen hans er halvert fra 2022.

– Tillitskrise

«2023 var et svært turbulent år som skapte en betydelig tillitskrise for Alecta. Vi har iverksatt en rekke tiltak, men er fullstendig klar over at det vil ta tid og kreve hardt arbeid å gjenvinne kundenes tillit», sier konsernsjef Peder Hasslev i årsrapporten, ifølge DI.

Alecta etterforskes også for sine investeringer i tre amerikanske nisjebanker – en investering som ifølge DI kan skildres som katastrofale. Den svenske pensjonsfondet har bekreftet at en eller flere personer har blitt politianmeldt.

Heimstaden Bostad meldte deretter at saken ikke vil påvirke dem direkte.

«Denne saken påvirker ikke direkte Heimstaden Bostad eller Heimstaden, og den har heller ingen sammenheng med upassende opptreden fra noen av disse selskapene eller deres ansatte. Vi praktiserer nulltoleranse for enhver form for korrupsjon, som håndheves gjennom vår etiske retningslinje», stod det i en børsmelding.