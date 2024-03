Det er en kjent sak at Emil Eriksrød eiendomsselskap Recreate er i en alvorlig krise. Høye renter har ført selskapet inn i en stor gjeldsknipe, og aksjekursen har rast over 90 prosent det siste året.

Eriksrøds selskaper eier over halvparten av aksjene i Recreate. Investeringsselskapet Rising Group er største eier med 46 prosent av aksjene, og dette selskapet har ikke klart å levere 2022-regnskapet innen fristen, som var 31. juli i fjor.

Nå har Skatteetaten tatt grep, skriver Varden. For en uke siden tok myndighetene en pant på 474.093 kroner i datterselskapet Rising Investment, tidligere kjent som R8 Consulting. Det er ifølge lokalavisen ikke opplyst om grunnlaget for pantet.

Risikerer tvangsoppløsning

Leveres ikke årsregnskapet i tide er konsekvensen at Brønnøysundregistrene varsler tvangsoppløsning etter seks måneder på overtid, vanligvis i løpet av mars. Deretter har selskapet fire uker på å ordne opp, skriver Varden.

Skjer ikke det, blir begjæring om oppløsning sendt til tingretten. I tillegg kommer forsinkelsesgebyrer.

Eriksrød sier nedbemanninger i selskapet har resultert i at han selv må holde i dette.

– Sammen med den krevende situasjonen i Recreate er det mange arbeidsoppgaver, og da har vi ikke klart på å ferdigstille årsregnskapet. Det jobbes imidlertid sammen med rådgivere med å få regnskapet avlagt innen kort tid, opplyser han til lokalavisen.

Eriksrød jobbet for tiden med å få klargjort Recreates årsrapport for 2023, som etter planen skal publiseres 22. mars. På spørsmål om hvordan den økonomiske situasjonen er for Rising Group, svarer han:

– Selskapet sin største investering er Recreate som er inne i en restruktureringsperiode og utfallet av dette vil ha sterk betydning for den økonomiske situasjonen til Rising.

Recreate Børsnotert eiendomsselskap med base i Porsgrunn og Vestfold og Telemark som nedslagsfelt etter å ha solgt seg ut av Oslo på starten av fjoråret. Selskapet ble børsnotert 9. juni 2021, og aksjen steg til 38 kroner to dager etter. Hadde i første halvår leieinntekter på 40,4 millioner kroner, et underskudd på 188,6 millioner og en bokført egenkapital på 13,50 kroner bak hver aksje. Dette ga en gjeldsgrad på 88 prosent, mens aksjen onsdag ble handlet for 1,10 kroner på børs, som gir en børsverdi på 24 millioner kroner. Satt ved utgangen av første halvår på snaue 80.000 kvadratmeter næringseiendom, og 18 prosent av arealene sto tomme. Gründer og adm. direktør Emil Eriksrød eier 50,5 prosent av aksjene.

Enorm krise

Recreates heleide kontorhotellselskaper Evolve og RCR Flex gikk konkurs 22. desember, noe som har utløst krav på over 300 millioner kroner.

Recreate har garantert for mange av leieforholdene, slik at utleier kan gå på Recreate for å få dekket sitt utestående.

Dette kan få stor konsekvens for eiendomsselskapet som allerede er på kanten av stupet. Selskapets børsverdi er 24 millioner kroner, mens gjelden er på 1,49 milliarder kroner.

På toppen av det hele sliter Eriksrød med storstilt lederflukt.