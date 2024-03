Roar Sandnes: – Røkke sa det var den verste dagen i hans liv

Eiendomspanelet øyner lysere tider: – Aktiviteten har tatt seg opp

Vinteren var på sitt mest snørike da panelet samlet seg på nybygde Vertikal Nydalen i midten av februar, men til tross for lavt skydekke og sterkt økende brøytekanter var stemningen vesentlig lettere enn da panelet møttes på en vindstille og solfylt Sommerro-takterrasse i fjor sommer. – Kanskje vi kan ta frem solbrillene igjen snart, om utviklingen fortsetter i en lysere retning, mener Peter Malling, som påpeker at absolutt ingen i eiendomsbransjen trengte solbriller i fjor. Paneldeltakerne fikk også brynet seg på noen spørsmål som ikke omhandler yield, leienivåer eller transaksjonsmarkedet. For hvorfor solgte egentlig Kjell Inge Røkke seg ut av Nydalen? Har de store private eiendomsaktørene blitt