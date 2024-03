Rekordtap sender boligaksje hodestups ned

Blodbadet fortsetter i Europas eiendomssektor. Fredag stupte Vonovia-kursen 9 prosent, etter at Tysklands største boligeier presenterte regnskapet for i fjor. Underskuddet ble rekordhøye 6,8 milliarder euro, mot «bare» 669 millioner euro året før. Den driftsmessige kontantstrømmen per aksje sank samtidig med 11,1 prosent.

De elendige tallene skyldes det toppsjefen kaller «det verste priskrakket vi har sett» og tilsvarende nedskrivninger. I det inneværende regnskapsåret venter han et justert resultat før skatt på 1,7-1,8 milliarder euro, fra 1,9 milliarder i fjor og 2,0 milliarder året før. Vonovias aksjekurs er nå nær halvert på fem år.

I USA var Adobes aksjekurs ved firetiden ned med 14 prosent. Programvareselskapet leverte overraskende høye topp- og bunnlinjetall i sitt første regnskapskvartal, som ble avsluttet 1. mars. Omsetningen økte med 11 prosent fra samme periode året før, men en «bot» på 1 milliard dollar for å ha avblåst oppkjøpet av britiske Figma medførte at overskuddet likevel ble halvert. I det inneværende kvartalet venter ledelsen en salgsvekst på rundt 9 prosent, en hårsbredd lavere enn analytikernes konsensusestimat.

Rivian Automotive fikk derimot et kursløft på rundt 3 prosent. Meglerhuset Piper Sandler oppgraderte elbilaksjen til «overvekt» og jekket opp kursmålet fra 15 til 21 dollar. Fredag ettermiddag lå Rivian-kursen på i overkant av 11 dollar.

I kryptomarkedet svingte kursene vilt, slik de vanligvis gjør. Verdien av en bitcoin vaket rundt 68 400 dollar, hele 7 prosent under onsdagens rekordnotering. Den amerikanske kryptomegleren Coinbase fikk likevel en kursoppgang på nesten 3 prosent.

På makrofronten bekreftet en ny undersøkelse at USAs handelssektor er i verre form enn tidligere antatt. En indeks basert på stemningen blant landets forbrukere sank fra 76,9 i februar til 76,5 i denne måneden. Økonomene hadde sett for seg en bedring til 77,4. Dagen før ble det kjent at omsetningen i amerikanske butikker og netthandlere har sunket uventet mye hittil i år.