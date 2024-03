Adam Neumann har ifølge Financial Times lagt frem et betinget bud på rundt 600 millioner dollar, om lag 6,4 milliarder norske kroner, for felleskontorselskapet WeWork.

Neumann er grunnleggeren bak WeWork og fikk skylden for selskapets dramatiske kollaps i 2019. Hendelsen skjedde samme året som WeWork, som tilbyr coworking-kontorer, skulle børsnoteres til en verdi av 47 milliarder dollar. Dette tilsvarer 451 milliarder kroner.



Børsdrømmen falt derimot i grus når selskapet leverte milliardtap og som konsekvens måtte Neumann gå og tusenvis av ansatte ble sagt opp.

WeWork kom seg til slutt på børs et par år senere via et skallselskap (Special Purpose Acquisition Company – SPAC). Da var verdien redusert til rundt 9 milliarder dollar.

Nå er han altså tilbake, og ønsker å kjøpe selskapet til en langt lavere sum enn den antatte markedsverdien i 2019.

Vil investere ytterligere

Ifølge Financial Times, som igjen viser til ikke-navngitte kilder, har Neumann sagt at han i tillegg til de 600 millionene han byr for Wework også vil investere flere hundre millioner dollar i selskapet.

WeWork søkte om konkursbeskyttelse via en såkalt chapter 11-prosess i november, og forhandler fortløpende med kreditorer. Allikevel har det vært lite interesse for å selge selskapet, til tross for flere forsøk fra Neumann de siste månedene.

Ethvert bud fremmet av Neumann vil måtte være akseptabelt for kreditorene som står klar til å ta kontroll over virksomheten etter restruktureringen.

I mellomtiden har andre pengesterke grupper studert WeWorks økonomi og kan fortsatt legge frem egne bud på virksomheten, skriver avisen.