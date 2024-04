Går mot tvangsoppløsning

«Styret vil understreke at det er en stor usikkerhet rundt selskapets evne til å fortsette driften», skrev styret i Recreate i årsberetningen for 2022. Det samme budskapet ble fremført i revisors rapport.

Det børsnoterte eiendomsselskapet Recreate har slitt voldsomt det siste året, og prises i dag til knappe 15 millioner kroner, samtidig som gjelden beløper seg til 1,5 milliarder.

Ifølge Estate Nyheter kan det nå også gå mot tvangsoppløsning av hovedaksjonær og adm. direktør Emil Eriksrøds investeringsselskap.

Majoritetseier

Rising Group eier i dag 46 prosent Recreate. Bakgrunnen for varsel om tvangsoppløsning av Rising Group, er at selskapet ikke er levert årsregnskaper for 2022. Fristen var i fjor sommer.

I midten av mars ble det derfor sendt ut varsel om tvangsoppløsning av Eriksrøds selskap. Det er også sendt varsel til datterselskapene Rising Venture, Rising Collection og Rising Investments. Ingen av dem har heller levert årsregnskapene for 2022 ennå.

Rising Venture eier også aksjer i Recreate. Posten er på 5,53 prosent, slik at Grenlands-investoren kontrollerer totalt 51,53 prosent av eiendomsselskapet som er notert på børsen.

Få dager unna fristen

Om Eriksrød makter å sende inn regnskapene innen torsdag 12. april, unngår han at de fire selskapene begjæres tvangsoppløst.

Fristen er kun noen dager unna. Samtidig oppstår det alltid en forsinkelse fra fristen er utløpt til begjæring om tvangsoppløsning sendes fra Brønnøysundregistrene til domstolene.

Telemark tingrett i Skien som vil behandle begjæringer om tvangsoppløsning av Eriksrøds selskaper. Skulle han klare å levere komplette årsregnskap etter fristen, men før tingsretten har behandlet begjæring om tvangsoppløsning, vil tingretten bli varslet om dette av Brønnøysundregistrene.

Da kan han få stanset prosessen, men det er ingen garanti. Han kan også anke en kjennelse om å åpne bobehandling i et tvangsoppløst selskap til lagmannsretten.

Kvart million i gebyrer

Eriksrød må uansett betale alle forsinkelsesgebyrer og andre rettsgebyrer som er påløpt, som ifølge Estate Nyheter nå skal være minst 260.000 kroner for de fire selskapene hans.

Om selskapene blir tvangsoppløst, hefter Eriksrød personlig for disse gebyrene, uansett utfall av saken.

Det er også en mulighet for at Brønnøysundregistrene allerede har mottatt regnskapene fra Eriksrød, men at de ennå ikke er registrert i den offentlige databasen. Det tar nemlig erfaringsmessig litt tid fra Brønnøysundregistrene mottar komplette årsregnskap fra selskaper til dette blir kunngjort.

I tillegg til mulig tvangsoppløsning av selskapene til hovedaksjonæren i Recreate, har det børsnoterte selv blitt begjært konkurs av Norion Bank på grunn av utestående krav.