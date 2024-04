KMC-sjefen slutter

Liv Malvik har sagt opp som konsernsjef i KMC Properties, fremgår det av en melding fra eiendomsselskapet fredag ettermiddag.

Hun har ledet selskapet i fire år, og vil ha en oppsigelsestid på seks måneder.

Styret i KMC Properties vil nå starte prosessen med å finne en ny sjef, men allerede er Stig Wærnes utnevnt til fungerende konsernsjef.

Han er styreleder i BEWI Invest, KMC Properties' største aksjonær, og vil arbeide med Malvik i en overgangsperiode. Han har vært aktivt involvert i KMC Properties siden 2020, og satt i selskapets styre mellom 2020 og 2023, opplyses det.

«Liv Malvik har ledet KMC Properties gjennom en transformasjonsperiode, fra å være et privateid eiendomsselskap til å bli et robust, børsnotert eiendomskonsern. Selskapet har vist sterk vekst og har en solid finansiell posisjon etter den vellykkede refinansieringen i fjor. Vi ønsker å takke Liv for hennes bidrag til selskapet,» sier styreleder Bjørnar André Ulstein i meldingen.