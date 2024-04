Prisingen av Public Property Invest er klar

Det fremkommer av en fersk melding tirsdag morgen.

Eiendomsselskapet ventes å bli notert på Oslo Børs 29. april, og vil etter planen selge aksjer til mellom 14,5 og 21 kroner. Det gir en prising før penger på mellom 1,5 og 2,2 milliarder.

Tidligere i april ble det klart at Public Property Invest (PPI) ville hente mellom 1,5 og 1,8 milliarder og gå på børs i Oslo. Selskapet oppstod sommeren 2021 da svenske SBB, med den mye omtalte toppsjefen Ilija Batljan bak roret, kjøpte flere norske kontorbygg med offentlige leietakere i et massivt oppkjøpstokt innen næringseiendom. Batljan sitter i dag i sjefsstolen i PPI.

SBB satt igjen som største eier mens resten ble fordelt på flere hundre småaksjonærer i en syndikering regissert av meglerhuset Arctic Securities. Meglerhuset har nå en rolle som tilrettelegger i emisjonen, sammen med DNB Markets, Danske Bank og Nordea.

Meglerhusene bommet

Arctic var nylig ute med en analyse der analytikerne Michael Johansson og Alexander Gustafsson anslo at børsnykommeren var verdt mellom 2,4 og 3,6 milliarder kroner. DNB Markets har imidlertid lagt seg på et noe lavere estimat, og regner seg frem til at selskapet kan være verdt mellom 2,2 og 2,8 milliarder kroner før penger.

Med andre ord havner prisingen et stykke under det meglerhusene har regnet seg frem til på forhånd.

Finansavisen skrev 4. april at en rekke norske forvaltere har konkludert med at det er lurt å vente med å investere i Public Property Invest. Som med resten av SBBs eiendomskjøp ble PPI finansiert med mye gjeld, som i kjølvannet av hyppige rentehevinger er blitt stadig dyrere.

«Utgangspunktet er dårlig, med et system som har vært uoversiktlig. Det er bedre å la dem få tid på børs, la dem rapportere, og levere tall. Vi ønsker selskaper med historikk», sa forvalter Leif Eriksrød.

Skal bli en retailaksje

Ifølge børsmeldingen vil emisjonen deles opp i tre tilbud rettet mot forskjellige type investorer. Én transje er rettet mot institusjonelle og profesjonelle kunder der minstebeløpet for tegning settes til 2 millioner kroner.

Ofte når det gjennomføres emisjoner på Oslo Børs ser man at det settes en minstegrense på 100.000 euro. Det er ikke tilfelle i PPIs emisjon for her legges det åpenbart opp til at mindre investorer skal få tegne seg også.

I et eget tilbud rettet mot retail-kunder vil minstebeløpet for tegning være 10.500 kroner. I tillegg legges det opp til et aksjetilbud rettet mot eksisterende aksjonærer, med tilsvarende vilkår som i tilbudet rettet mot ikke-profesjonelle investorer.