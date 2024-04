I 2012 sikret Oljefondet seg 50 prosent eierskap i det britiske kjøpesenteret Meadowhall i Sheffield. Prislappen var 348 millioner pund. Det tilsvarte 3,2 milliarder kroner, den gang.

Transaksjonen verdsatte senteret til 1,5 milliarder pund, inkludert gjeld.

I 2012 hadde senteret 219 butikker, rundt 30 spisesteder og et kinosenter med 11 saler.

Pusset opp og utvidet

Kinoen er like stor i dag, men siden Norges Banks inntreden på eiersiden er selve kjøpesenteret gjennomgått en omfattende oppussing og antall lokaler for utleie er utvidet.

Nå huser senteret 290 butikker, rundt 50 spisesteder og 12.000 gratis parkeringsplasser. Det gjør Meadowhall til Storbritannias 12. største kjøpesenter.

Da Oljefondet ble eier av halve senteret for 12 år siden, tilhørte den resterende eierandelen British Land, som også drifter senteret.

Men nå vil det børsnoterte eiendomsselskapet ut av senteret og har siden september i fjor vært i samtaler med flere interessenter om salg av sin eierandel.

Halvering av verdien

Ifølge The Times er det Norges Bank som ligger best an til å overta aksjene. Skjer det, vil Oljefondet eie hele kjøpesenteret.

Ifølge avisen har Norges Bank bydd 363 millioner for de resterende 50 prosent av aksjene. Det tilsvarer 4,95 milliarder kroner. Summen inkluderer gjeld.

Går handelen igjennom, verdsettes senteret 725 millioner pund. som er mer enn en halvering av verdsettelsen da fondet kjøpte halve senteret i 2012.

Da British Land i fjor høst sa de hadde engasjert rådgivere for å få solgt sin andel, regnet de med en verdsettelse på 750 millioner pund. Prisen fondet nå har tilbudt, om The Times opplysninger stemmer, er med andre ord litt lavere enn den opprinnelige verdsettelsen.

E-handel og coronavirus

Årsaken til verdifallet er den sterke veksten i e-handel, som ble forsterket under pandemien i 2020 og som rammet handelsstanden hardt. Em rekke kjeder har siden stengt flere butikker og noen har til og med gått konkurs.

Men det er signaler i markedet som indikerer en ny oppgangsperiode for kjøpesentre, spesielt de som tilbyr noe mer enn bare butikker og som er store.

Kilder The Times har snakket med forteller at Norges Bank ligger best an til å få kjøpe eierandelen til British Land, men en endelig avgjørelse er ikke tatt. Det pågår fortsatt samtaler med andre potensielle kjøpere.

Ingen i Norges Bank eller Britisk Land har ønsket å kommentere avisens opplysninger om forhandlingene.