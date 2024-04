Bytter eiendomsselskap – går til Pål Gundersen

Det kommer frem i en børsmelding tirsdag ettermiddag. Holmen går nå inn i rollen som finansdirektør for Merkantilbygg.

– Vi er triste for at Kristoffer har bestemt seg for å forfølge muligheter utenfor KMC Properties. Jeg vil personlig, og på vegne av selskapet og våre eiere, takke Kristoffer for hans verdifulle bidrag til KMC Properties, sier avtroppende sjef Liv Malvik.

Tidligere i april gikk konsernsjefen Malvik av etter fire år i førersetet.

I desember trappet Pål Georg Gundersen ned i Merkantilbygg og overlot sjefsansvaret til tidligere finansdirektør Martin Paul Hoff.