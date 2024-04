Mistenkes for bestikkelser

(Saken er oppdatert tirsdag 30.04.2024 klokken 06:45 med tilsvar fra Heimstaden)

I november i fjor ble det igangsatt etterforskning av svenske økokrim mot Heimstaden Bostad og det svenske livsforsikringsselskapet Alecta, der korrupsjon var en av anklagene. Ifølge den svenske påtalemyndigheten skal det være snakk om grov bestikkelse, grov mottagelse av bestikkelse og grov illojalitet mot oppdragsgiver.

Nå får saken nye elementer.

Ifølge kilder til Dagens Industri handler det om at sjefer i Alecta, som hadde ansvaret for investeringene i Heimstaden Bostad, mistenkes for å ha blitt bestukket av selskapets gründer og norske storeier Ivar Tollefsen.

Blant annet er det mistanker om at Alecta-ansatte har mottatt eksklusive ferier i Sør-Afrika og Frankrike, skriver Dagens Industri.

Samtidig skriver avisen at etterforskningen går tregt fordi Alecta ikke vil overlevere tilstrekkelig med informasjon.

Sjefer måtte gå

Alecta, Folksam og Pensionsmyndighetene i Sverige har investert mange titalls milliarder av pensjonsmidler, hovedsakelig de seneste årene, i Heimstaden Bostad. Finansavisen har tidligere skrevet at Alecta alene har skutt inn 49 milliarder kroner – den største investeringen selskapet noen gang har gjort.

Våren 2023 fikk konsernsjef Magnus Billing sparken, og styrelederen i Alecta gikk av etter at det svenske finanstilsynet innledet granskning

I fjor skrev Alecta ned Heimstaden Bostad-verdiene med hele 25 prosent, eller 12,7 milliarder svenske kroner. Av dette ble 8,7 milliarder nedskrevet i fjerde kvartal.

Heimstaden svarer

Heimstaden skriver i en pressemelding mandag kveld at det ikke er noen substans i anklagene og at ingen ansatte i Alecta har vært på turer eller opphold som der Heimstaden eller Ivar Tollefsen har invitert eller betalt.